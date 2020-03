Carta a Cibercuba: Más de tres millones de cubanos podrían infectarse de coronavirus

Publicado el Domingo, 22 Marzo, 2020 - 10:10 (GMT-4)

Estimada Redacción CiberCuba:

Soy ciudadano cubano-canadiense, residente en Ontario. Sigo CiberCuba y aprecio el trabajo informativo y de denuncia que Uds hacen contra el régimen cubano, Quisiera saber si es posible publicar completamente o parcialmente una carta que le envié al Sr Diaz-Canel Bermudez hoy, en su Sección Cartas de los Lectores.

La carta está relacionada con el coronavirus, lo que hace la mayoría de los países afectados y lo que ellos no hacen. Es la segunda carta que le escribo a Diaz-Canel, la primera fue el 19 Mar 2020. Por favor debajo les copio la carta, también se las adjunto en .doc. Pueden contactarme a mi cell si lo necesitaran: XXXXXXXX. "Muchas gracias.

2da carta a Díaz-Canel: 21 Mar 2020.

Sr Díaz-Canel Bermudez:

En correspondencia fechada 19 Mar 2020, le alertaba, que los ministerios de Salud de diferentes países han anunciado que, al menos el 30% de la población de cada país, contraerá este virus. Al menos, el 10% de los pacientes infectados requerirán hospitalización para una medida de respiración asistida. Al menos, el 5% requerirá UCI para ventilación mecánica.

Extrapolando a Cuba, 3.3 millones cubanos pudieran ser infectados y 165,000 necesitarán ventilación mecánica. Todos sabemos que la cantidad de ventilación asistida es insuficiente en Cuba para enfrentar esta pandemia. La mortalidad aumenta a medida que los sistemas de atención médica se ven abrumados.

Le imploraba que tomara medidas urgentes para disminuir la proliferación inevitable y catastrófica de este mortal virus, entre ellas: Cierre todos los negocios no esenciales en todo el país de inmediato, incluidas escuelas, etc., y mantenga abierto solo los servicios absolutamente necesarios, como instalaciones médicas, farmacias, servicios de emergencia / seguridad y comestibles. Acción gubernamental para la cuarentena obligatoria para toda la población, excepto aquellos que trabajan en los servicios esenciales o pacientes enfermos que requieren servicios médicos y comunicación clara de la cuarentena obligatoria y lo que implica Cierre todas las fronteras para viajes no esenciales de inmediato y limite los viajes nacionales a esenciales solamente.

Todos los viajeros deben estar completamente informados sobre el auto aislamiento al regresar de un viaje internacional, independientemente del destino del viaje. Exigir que todos los viajeros que regresan completen un mínimo de 14 días de auto aislamiento obligatorio, independientemente de sus campos de trabajo. Si solo se están aislando después de mostrar síntomas, ya habrían transmitido el virus a otros.

El gobierno cubano ha tomado la decisión de cerrar las fronteras, así como bares, discotecas, campismos y centros recreativos. Estos han sido pasos de avance; pero la capacidad de reacción del gobierno ante una pandemia de estas dimensiones, esta demostrando ser demasiado lenta; poniendo en peligro la vida de miles de cubanos, incluido niños inocentes que todavía siguen yendo a la escuela y, si los padres no lo llevan a la escuela, entonces van a la casa a saber por que el niño está ausente; solo niños con problemas respiratorios agudos están exentos de ir a la escuela.

Es muy sencillo de entender como evitar que el virus se siga propagando en la comunidad, HAY QUE EVITAR EL CONTACTO ENTRE PERSONAS, esa estrategia la han seguido muchos países del mundo, y quienes han tomado esa medida más rápido, han logrado detener la propagación del virus con mayor efectividad. Por ejemplo: Corea del Sur y Rusia.

El virus ya esta en la comunidad en Cuba, y al gobierno no tomar medidas radicales para frenar la transmisión comunitaria está contribuyendo a que miles de cubanos sean infectados y otros miles mueran en las próximas semanas. Actualmente, el DISTANCIAMIENTO SOCIAL, que la mayoría de los países del mundo están practicando; Cuba lo está desestimando, pues: Los niños siguen yendo a las escuelas. Algo sumamente imprudente, ¿que le van a responder a todos los padres cubanos que pierdan sus hijos por semejante irresponsabilidad?

Se está convocando a reuniones de vecinos para informar sobre el corona virus. Esto es tan innecesario como contraproducente, ¿por qué no usan la TV y la radio para estos fines? Están planeando enviar estudiantes de Medicina casa por casa a chequear posibles casos de coronavirus, y son amenazados de perder su carrera si no lo hacen. Esta es uno de los mayores desaciertos que el sistema de salud de Cuba ha concebido, y solo contribuirá a aumentar la propagación del virus, pues los estudiantes contraerán el virus en fase asintomática y lo transmitirán a otros en el vecindario.

A la población se le informa de la catástrofe mundial, y se hace demagogia del sistema de salud cubano. En lugar de aprender de la experiencia positiva de otros países y aplicarlo en el nuestro ya.

Se está esperando que la situación se torne incontrolable para hacer lo que proactivamente ya se debió hacer para salvar vidas humanas. La televisión no está informando la gravedad de la pandemia que recién estamos enfrentando, ni de las precarias condiciones que tenemos para enfrentarla, ni de las medidas drásticas que no se toman, a pesar del reclamo de cientos de ciudadanos, dentro y fuera del país, que vemos a dirigentes en un letargo, del que todavía no despiertan completamente.

Es hora de decretar cuarentena obligatoria para toda la población, ¿para cuando van a esperar? En Italia, por no tomar estas medidas a tiempo, 600 personas están muriendo ¡en 24 horas! En España sucede algo similar. Usted sabe perfectamente que el sistema de salud en Cuba es precario, no se puede comparar con el de España o Italia, una cosa es la imagen que el gobierno pretende ofrecer al mundo y otra bien distinta es la realidad.

En Cuba no existen suficientes equipo de respiración artificial para enfrentar lo que viene. ¡Es hora de comprar tantos como se pueda! No existen equipos de protección de primera línea para el personal medico que esta en contacto con los pacientes infectados, por esa razón los chóferes que condujeron a los infectados del crucero Inglés están en cuarentena.

¿Que piensan hacer con los médicos que atiendan a los pacientes con el virus? ¿Los van a poner en cuarentena también? ¿Los obligan a trabajar sin medios de protección adecuados? Si al personal médico no se le provee con medios de protección adecuado, se enferman también, y muchos morirán.

Otra medida que se está tomando en el la mayoría de los países afectados por la pandemia, es la implementación masiva de tests, permitiendo aislar los enfermos en fase asintomática. En Ontario, que llevamos una semana en cuarentena, se hacen 2000 test diarios y aumentaran a 5000 al día; y se calcula que no será suficiente.

Según información, que me ha llegado de amistades en Cuba, allá se hacen test de otros virus, cuando hay un paciente con cuadro clínico en las vías respiratorias. Y si los tests no dan positivos, entonces se asume que es el coronavirus. Esta información no tengo forma de verificarla, pero si es verídica, es hora de comprar tantos kits como sean necesarios, y aumentar el número de laboratorios capaces de procesar los test.

Los hospitales en Cuba no están preparados para enfrentar una pandemia de esta envergadura, por eso es imprescindible tomar medidas ya, antes de que se siga hiendo de las manos. El envejecimiento de la población cubana, es otro factor, que nos pone en desventaja a la hora de enfrentar el corona virus, será devastador para nuestros padres y abuelos, que son el sector más amplio y más vulnerable de nuestra sociedad, y siguen siendo expuestos al contagio comunitario del virus por la tibieza con la cual el gobierno esta actuando.

Me despido con la esperanza de que el gobierno reaccione y sea capaz de responder a la altura de las circunstancias, el virus no tiene preferencia ideología o de edad, lo mismo infecta a un comunista, que a un demócrata o a un conservador, a un niño, a un anciano o una mujer.

Sinceramente, Osmani Fernández