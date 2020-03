Una italiana de 95 años se cura del coronavirus y da esperanzas a todo un país

Publicado el Lunes, 23 Marzo, 2020 - 13:37 (GMT-4)

Una anciana de 95 años está dando esperanzas a toda Italia, el país con más muertes por coronavirus en el mundo.

Alma Clara Corsini fue dada de alta este viernes tras ingresar el 5 de marzo por el COVID-19 en el hospital de Pavullo, informa el medio local La Gazzetta di Modena.

"Sí, sí, me encuentro bien. Han sido muy buenos, me han cuidado muy bien y dentro de poco me dejarán irme a casa", dijo unos días antes Corsini a ese medio sobre los médicos y todo el personal que la ayudó en su recuperación.

No ad for you

La foto de los especialistas con "Nonna Alma", como fue rebautizada por la prensa italiana, se ha vuelto viral en las redes sociales y es un respiro para Italia, una nación donde la cifra de contagiados de coronavirus superan las 59 000 personas y los fallecidos son 5 476, según los datos más recientes recopilados por la universidad y hospital Johns Hopkins.

Esta anciana volvió a su residencia en la localidad de Fanano y es la primera persona curada de coronavirus en Módena (Italia) sin necesidad de ningún tratamiento antirretroviral, agrega la citada fuente.

La imagen de felicidad de ella y el equipo médico contrasta con las compartidas por una enfermera italiana donde se muestran los hospitales desbordados por los casos de COVID-19, una situación que llevó al primer ministro, Giuseppe Conte, a suspender este sábado todas las actividades productivas no esenciales para frenar el contagio.

Aunque hasta el momento esta pandemia afecta en particular a las personas mayores de edad y a quienes tienen padecimientos previos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó hace unos días que los jóvenes también son vulnerables a esta enfermedad, que los puede llevar a los hospitales e incluso causar la muerte.

El COVID-19 continúa sin cura, pero investigadores de varios países buscan la vacuna para acabar con esta enfermedad.

De momento, más de 100 460 personas lograron superar la enfermedad del coronavirus, entre ellas "Nonna Alma".

Coronavirus en Italia y el mundo

Desde el jueves las cifras de fallecidos en Italia es superior a las registradas en China, donde se reportaron los primeros casos de coronavirus a finales de 2019.

La región más afectada de Italia es Lombardía, al norte del país, por lo que las autoridades solicitaron al gobierno cubano el envío de médicos para enfrentar esta pandemia.

Más de 50 galenos cubanos fueron recibidos entre aplausos este fin de semana en esa región de Italia. Estos forman parte del Contingente Internacionalista de la Salud "Henry Reeve", especializado en brindar asistencia sanitaria en situaciones de desastre y graves epidemias, apunta el medio estatal Cubadebate.

Desde hace unos días el epicentro de la pandemia del coronavirus se encuentra en Europa y no en Asia.

"Europa se ha convertido ahora en el epicentro de la epidemia. Más casos se están reportando ahora en Europa que en todo el mundo combinado, salvo en China", afirmó Tedros Ghebreyesus, director general de la OMS.

A nivel mundial hay más de 356 000 casos y más de 15 000 muertos en 178 países por la pandemia de coronavirus.