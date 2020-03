Cuba refuerza control policial en las calles por el coronavirus

Publicado el Lunes, 23 Marzo, 2020 - 20:30 (GMT-4)

Las autoridades cubanas decidieron reforzar gradualmente, a partir de este martes 24 de febrero, el control policial en las calles del país, ante la situación sanitaria y las regulaciones tomadas en torno a la pandemia del coronavirus.

El primer ministro cubano Manuel Marrero explicó, en el espacio televisivo de la Mesa Redonda, que este redoblamiento de la presencia policial se hará notar además en centros comerciales y establecimientos que se consideren pertinentes, a fin de observar el cumplimiento de las medidas orientadas frente al brote de COVID-19, originado en la ciudad china de Wuhan.

“Ello no exonera a todas las administraciones e instituciones de velar porque no se violen estas medidas y no se atienda a las concentraciones de personas, ni tampoco libera de la responsabilidad individual a cada ciudadano en cuanto a lo establecido”, expuso Marrero.

“Le informamos a la población que es una medida normal, dirigida a preservar también la vida de las personas”, añadió.

Un grupo de nuevas medidas fueron anunciadas por el primer ministro en el programa, después de que el viernes el gobernante Miguel Díaz-Canel adelantara sobre el cierre de las fronteras aéreas y marítimas para los viajeros extranjeros que no tienen residencia en el país.

Este lunes también se comunicó la decisión de cerrar los centros docentes de la Isla en todos los niveles de enseñanza ante el aumento de casos en el territorio que, según la más reciente actualización del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) ya suman 40 pacientes positivos al coronavirus.

“Se ha hecho un análisis por parte del gobierno, se han realizado las consultas pertinentes y se ha tomado la decisión de suspender las clases durante las próximas tres semanas”, dijo Marrero en la Mesa Redonda.

Otra de las regulaciones fue suspender las transportaciones interprovinciales dentro del archipiélago para evitar el movimiento de personas y el consecuente riesgo de contagio.

“Para que se tenga una idea, en estos momentos se están trasladando 22000 personas entre las diferentes provincias del país, todos los días de la semana”, señaló el Primer Ministro.

Hacemos un llamado a las personas que no tienen necesidades reales de salir y tomar un ómnibus, para que no lo hagan, expuso.

El MINSAP también indicó que hay más de 1.000 personas hospitalizadas actualmente, mientras que tres de los pacientes con COVID-19 se mantienen en estado grave.

De momento, el paciente de menor edad con coronavirus en Cuba es un niño de 18 meses residente en España, que viajó al archipiélago con su madre de 19 años, quien también dio positivo en los análisis. Ambos, no obstante, mantienen una evolución favorable en los centros donde fueron ingresados.

Según cifras oficiales, hasta el 22 de marzo se encontraban ingresados bajo vigilancia clínico-epidemiológica en los centros de aislamiento mil 36 pacientes, de ellos 531 sospechosos. Otras 37 mil 788 personas son monitoreadas en sus casas, a través de la red de asistencia primaria.

A nivel global, más de 300.000 personas han dado positivo a los análisis para detectar COVID-19. La cifra de muertes ya rebasa los 15.000 pacientes en el mundo.

Sin embargo, imágenes compartidas este domingo desde La Habana, mostraban aglomeraciones de personas tranquilamente, un paisaje que difiere bastante del de otras ciudades en el mundo, principalmente en algunas de Italia y España, donde el virus ha hecho grandes estragos.