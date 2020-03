Los 25 mejores prospectos Sub-18 de Cuba en 2020

Publicado el Martes, 24 Marzo, 2020 - 17:45 (GMT-4)

Lo repetiré una vez más. La actividad de la evaluación del talento es lo más complicado que existe dentro del mundo del béisbol. A veces se subestima o se sobrevalora. Los análisis se tornan inefectivos porque los algoritmos del desarrollo son inexactos. Hablamos del físico, entrenamiento, lesiones, salud sicológica, temperamento, talento natural/trabajo diario, sumado a los lados ciegos y estadísticas deshonestas o creencias tradicionales que estriban en desechar el valor de los jóvenes peloteros.

Luego de algunos años he vuelto a incursionar en una lista de prospectos ahora dentro de la edad juvenil. No incluyo aquí categorías de mayores, tampoco sub-12 o sub-15; hubiera sido imposible hacerlo. Solo incluyo peloteros entre 17 y 18 años que creo han tenido un adelanto en sus herramientas por encima del promedio de edad y que los podría llevar a triunfar dentro del béisbol lo mismo en Cuba que fuera de la Isla.

Cuba es un semillero de diamantes y talentos que pese a los últimos años de éxodo sigue produciendo como una fábrica infinita. Aclaro que esta es una lista no definitiva y que fallará y acertará en algunos casos, según progrese el prospecto o se retrase. Los números y proyecciones están basados en el último Campeonato Nacional Juvenil que nunca es medidor porque los equipos se enfrentan infinidad de ocasiones entre sí mismos, sin embargo, eso no tiene por qué impedir la tentativa del reconocimiento entre quienes son los mejores prospectos de la categoría en el país.

25-Alain López (18) RHP Matanzas. López ha sido hasta el momento lanzador de bullpen la mayor parte de tiempo. Participó en nueve victorias de su equipo Matanzas en el último Nacional Juvenil (4 victorias y 5 salvados) y tuvo la mejor efectividad entre los que tiraron 50 innings o más (0.65) además del promedio del oponente más bajo (.125). Posee recursos en sus pitcheos secundarios, la recta estable está en las 88 millas, sin descontar que en el futuro podría sobrepasar de las 90 y tener éxito en la categoría de mayores en par de temporadas. Asignatura pendiente: trabajar el comando

24-Yaidel Guerra (18) C Sancti Spiritus. Probablemente Guerra esté bloqueado a jugar en Series Nacionales por bastante tiempo en Sancti Spiritus. Los Gallos tienen a su receptor establecido en Yunior Ibarra. No obstante, ha obtenido el desarrollo de un bateador aceptable que posee un poder ocasional, pero es versátil (podría defender los jardines y la antesala) además, al parecer, es disciplinado al bate (36 boletos). Capturó a 14 de 25, no hubo un cátcher con mejor promedio en su categoría. Hace poco fue llamado a la preselección de Sancti Spiritus a la 60 Serie Nacional.

23-Norlis García (17) INF Matanzas. Algunos hubieran preferido colocar a Eriandy Ramón, otro prometedor infielder matancero que ha integrado equipos Cuba en categorías inferiores. Sin embargo, me decanté por García porque a su edad (le queda un año juvenil todavía) muy pocos mostraron la disciplina y entendimiento en home. Fue 5to en OBP (.476) y además pegó cuatro dobles, tres triples, robó siete bases en 10 intentos y posee bastante espacio de mejoría en la defensa.

22-Xian Vega (18) INF/OF Ciudad Habana. El prospecto es hijo del actor Heron Vega. La herramienta principal de Vega es el contacto y la mecánica del swing con una notable extensión de brazos. Es un corredor por debajo del promedio y a la defensa (con un aceptable brazo) no jugó más de 32 innings en el campo. Sin embargo, su bate recompensa las falencias anteriores. Vega lideró su categoría en bateo de oportunidad (15 veces impulsó empate o ventaja), sublíder en impulsadas (33), junto a su coequipero Christian López, además de un poder que incrementará en el futuro. Buen prototipo atlético.

21-Yadián Fumero (18) C Mayabeque. Fumero intercaló una etapa en la República Dominicana buscando un contrato con el desafortunado regreso. En mi perspectiva será un receptor de todos los días en Series Nacionales cuando solidifique las herramientas, pero la primera de un receptor (fielding/throw) está garantizada. Fue sublíder en extrabases (13) y líder de cuadrangulares junto al habanero Christian López con cuatro. Es un cátcher por encima del promedio a la defensa, certero brazo y hasta el momento ha mostrado disciplina como bateador. Su línea ofensiva fue de .277/.416/.471 y 24 impulsadas.

20-Ruben Menes (18) RHP Matanzas. Menes ha llegado a las siempre deseadas 90 millas, pero su desempeño en el último año de la categoría bajó de 5-0, 1.57 en 2019 a 5-1, 2.86 en 2019-2020. Su descontrol fue el principal adversario. Contratacar esta inexactitud en sus envíos a tiempo será la clave para convertirse en un pitcher de rotación en Series Nacionales.

19-Dany Oramas (18) SS/2B Cienfuegos. Yo creo que Oramas ronda las “cinco herramientas” si incrementa el poder ocasional, lo cual avizorando su físico encontraría en el futuro a largo plazo. Es buen fildeador (primo de José Manuel Oramas), posee discriminación de pitcheos (6to en OBP con .465), velocidad en las bases y agresividad (11 robos en 16 intentos) tiene habilidades con el bate.

18-Christian López (18) OF/3B Ciudad Habana. López es un bateador bastante completo con elevada producción de extrabases (12) (6 dobles, un triple y 4 cuadrangulares), pero sin tanta paciencia en el plato. Veo más a López jugando en la tercera base que en los jardines, aunque lo más lógico es que su desarrollo en la categoría absoluta con Industriales se retrase por la imposibilidad de contar con actividad diaria. Tiene atributos en su velocidad dentro de las bases. En el futuro podría ser un pelotero 15/15 como mínimo. Lo comparo mucho con los principios de Rudy Reyes en el béisbol.

17-Rolando Veranes (18) OF Santiago de Cuba. Luego de estar en la selección Sub-15 al Panamericano de Colombia en 2017, Veranes cumplió las expectativas en su último año juvenil al presentar línea ofensiva de .333/.443/.412, con 23 impulsadas. Reconozco que a esta altura pensé que Veranes tendría más poder, pero eso no significa que no pueda obtenerlo en el futuro cuando su swing y su masa muscular se transformen. Estaría más arriba en esta lista de no ser por su velocidad y defensa, propensas a trabajarse por más tiempo.

16-Alexander Valiente (17) RHP Guantánamo. Valiente mide 6.2 pies y ha llegado a marcar 92 millas con su recta. Entre los lanzadores de más de 50 innings del pasado campeonato fue el 2do en average del oponente con .150. El salto de calidad de Valiente consistirá en reducir la tasa de boletos y consolidar el comando.

15-Yorelkis Hernández (18) OF/RHP Santiago de Cuba. Hernández ha brillado en el montículo desde la categoría 15-16. Esta campaña lució lo mismo como lanzador que como bateador. Tuvo siete aperturas y ganó en cuatro ocasiones, efectividad de 2.21 y 32 ponches en 40 entradas. Su brazo estaría entre 45-50 en la escala de 80, mientras que con tiempo y el lógico desarrollo de su cuerpo podría lanzar establemente en las 90 millas.

Hernández estuvo además 164 innings en el campo jugando la primera base. Fue líder en hits de su equipo con 38, nueve dobles y además empujó 22 carreras. No posee tanta paciencia en el home plate. Un talento multi-herramientas que de cristalizar dará que hablar dentro del béisbol.

14-José M. Borroto (18) OF Matanzas. Borroto es una mezcla entre velocidad y defensa, sin desestimar el concepto de la zona de strike: 5to en boletos con 31. En 287 entradas sólo hizo dos errores dentro del rango efectivo que cubrió en el jardín central. Es un futuro jugador de todos los días en Series Nacionales. Un bateador zurdo y agresivo en las bases que potencialmente robará más de 15 por temporada y estará en la cima del lineup.

13-Leandro Hernández (18) RHP Matanzas. El espigado derecho tuvo su transición a la rotación luego de servir como lanzador de bullpen en su primer año juvenil con 2-1, 1.07 y 14 salvados. Esta vez no decepcionó. Apareció en 12 aperturas con marca de 8-1, 1.55 de efectividad y los rivales le batearon .184. De proseguir el desarrollo físico Hernández aumentaría la velocidad que creo llegará a 92-93 millas. Necesita mejorar con sus rompientes, aunque por el momento no me preocuparía tanto el comando como por el progreso de sus lanzamientos 2 y 3.

12-Marlon Vega (18) RHP Mayabeque. Vega fue el as de Mayabeque con 8-1, 2.06 y 4to en ponches de la categoría (73). Según me comentó el entrenador de pitcheo Ernesto García, se encuentra trabajando en el comando de sus pitcheos secundarios.

Vega, pese a no contar con tanta estatura, lanza circle change (cambio) que podría ayudarle ante los zurdos, curva, slider y la recta ha superado las 90 millas. Si Vega mantiene la dinámica de su repertorio con la velocidad natural, en unos años podríamos estar hablando de un abridor de 95 millas con un carrera promisoria.

11-Frank David González Cuellar (17) 3B Ciudad Habana. A Cuellar le resta un año dentro de la categoría juvenil. Él viene de integrar el equipo Cuba Sub-15 al Mundial de Panamá en 2018 donde bateó .348 y terminó en 4to entre los máximos impulsadores. Tiene potencia en su bate, entendimiento de la zona, exigente nivel de embasamiento y somatotipo atlético. Fue 4to en boletos del último nacional y su poder continuará creciendo dentro de cualquier béisbol competitivo.

10-Manuel Portuondo (17) INF/OF Santiago de Cuba. Portuondo es un bateador zurdo con una fisonomía similar a la de Yoel Yanqui, también santiaguero que firmó en el béisbol profesional con Arizona Diamondbacks. Quizás sin la velocidad de Yanqui, pero agrega una extensa hoja de versatilidad (jugando lo mismo en la inicial, la segunda base y los jardines). Fue 5to en extrabases con 12 (9 dobles, un triple y 2 cuadrangulares), batea hacia las tres partes del campo y su defensa está ahora mismo por encima del promedio.

9-Kendry Hernández (18) RHP Isla de la Juventud. Hernández estuvo en la élite de los lanzadores derechos de la categoría. Recta que aumentará en el futuro y una curva necesitada de localización. Tuvo un récord perfecto de 9-0, además de 1.81 de efectividad. Algunos entrenadores me hablaron positivamente de su capacidad atlética en el montículo. Pronto chocará con el siguiente nivel, es decir el de mayores (fue llamado a la preselección de los Piratas de la Isla) y si no limita la tasa de boletos que permitió en los juveniles demorará en la evolución de su talento.

8-Reimi García (18) RHP Ciudad Habana. Quizás García no haya tenga pulidos los lanzamientos secundarios y el comando le haga retrasar su éxito en el nivel de mayores, pero es indudable su poder legítimo en el brazo. Mide 6.2 y ha alcanzado las 93 millas en su recta. En 30.2 innings lanzados sólo permitió un extrabase y ponchó a 44, con average oponente de .111. Lo veo más como un lanzallamas de bullpen.

7-Luis Antonio Pérez Hemmiges (18) 3B Las Tunas. Aunque Pérez Hemmiges no creo sea un corredor de preciado valor y aún sus cualidades defensivas no alcanzan desarrollo, ha progresado como un productor innato de extrabases y cierta paciencia en el plato. Por su capacidad de alcance y brazo lo veo más como un antesalista que torpedero. Pérez Hemmiges dejó línea ofensiva de .322/.453./.466, con 10 dobles, dos triples y un HR. Esa destreza como bateador lo ubica en el futuro como jugador de todos los días con herramientas por avanzar. Fue llamado a la preselección de Las Tunas para la próxima 60 Serie Nacional.

6-Misael Cañete (18) C Isla de la Juventud. Cañete no posee la estatura ideal de un receptor, pero es un defensor por encima del promedio. Las habilidades para batear son contundentes. Sublíder en hits (52) y average (.441), además de robarse 10 bases. Estaría por verse la evolución de su físico y si puede mantenerse dentro de la posición. De momento fue incluido en la preselección de los Piratas de Isla la Juventud a la próxima Serie Nacional. Me interesa que podría suceder en el futuro con Cañete. Es un prospecto interesante.

5-Omar Riesgo (18) RHP Ciudad Habana. Si tuviera que elegir el lanzador de toda esta clase con mejor concepto de la zona de strike y comando sería Riesgo. Integró el equipo Cuba al Mundial Sub-15 en 2018 y en verdad, muchos no lo pondrían en este rango, sin embargo, yo soy un amante de los lados ciegos del béisbol. Riesgo no es alto, no posee una velocidad extrema (máxima de 87-88 millas) ni parece que será un ponchador por naturaleza, pero si un “devorador de entradas” con strikes y pitcheos de calidad en repertorio. Sólo otorgó 10 boletos en 71.1 entradas, 0.94 de WHIP, 9-3, 2.18 y le batearon .218.

4-Kevin Arévalo (18) INF Sancti Spiritus. Es sorprendente el salto de calidad de Arévalo, que pese a aprovecharse del débil pitcheo que enfrentó en la temporada regular dejó visibles adelantos como la agresividad en las bases (19 robadas), evolución en la disciplina en home (25 boletos), confiables manos entre el campocorto y la segunda base, así como elevada producción de extrabases (9 dobles, 3 triples y 1 cuadrangular). Tiene mucho que desarrollar aún en su físico para confrontar el primer nivel, lo mismo sea en Cuba o como profesional, pero cada vez tengo menos dudas de que impactará en el béisbol a largo plazo.

3-Roger Bolaños (17) RHP Mayabeque. Bolaños registró más de 90 millas en el pasado Campeonato Nacional Juvenil como cerrador de Mayabeque. En caso que te lo estés preguntando… pues sí, es el hermano del lanzador de los Padres de San Diego, Ronald Bolaños. Roger ha heredado la misma fuerza de su hermano con la recta. Sobrepasó la barrera de las 90 millas en el último Campeonato Juvenil, aunque necesita de trabajo en el comando y los pitcheos secundarios. Roger fue el cerrador de Mayabeque con 0.61 de efectividad, 4 salvados y promedio oponente de .178. Lo más sorprendente de todo es que: aún le resta un año como juvenil.

2-Luis Danys Morales (18) RHP Sancti Spiritus. Morales es un talento increíble que destruyó a todos desde el montículo. Cuando digo a todos me refiero a los adversarios y a los que no esperaban este salto de calidad, entre los que se incluyen el que escribe y el que lee. Cuenta con el poder en su recta de un futuro 100 millas (ha tocado las 96 millas) pero yo sólo el mensajero: si es sobre utilizado (normalmente lo hacen los entrenadores) en la próxima Serie Nacional donde debutará con Sancti Spiritus pues la antorcha de lanzador brillante irá apagándose como ha ocurrido en el pasado.

Morales ponchó a 135 (récord absoluto para Campeonatos Nacionales Juveniles) en 82.2 innings y le batearon para .161. Tuvo una jornada de 18 ponches y lo que hace soñar con el derecho no es el arma natural en sí misma, sino la secundaria, gran slider que alcanzaría más efecto en el futuro y un comando refinado (sólo 10 boletos). Yo espero que tenga restricciones en el máximo nivel, de al menos 50 entradas en la temporada y 80 lanzamientos por apertura. Lo demás, lo irá dictando el tiempo.

1-César Yanquiel Hernández (18) OF Sancti Spiritus. Hernández es una perla innata del béisbol y el pelotero más completo libra por libra de su generación en Cuba. Si casi todos los peloteros se hallaban jugando el Nacional Juvenil, él se hallaba jugando en un campeonato contra sí mismo. No tengo dudas que su bate zurdo aumentará el poder y se convertirá en un pelotero “cinco herramientas”. Hernández se llevó la triple corona del béisbol moderno, según los cánones de Joe Posnaski (average, embasamiento, slugging). Líder en extrabases, boletos, (4to en impulsadas), estuvo en la cima de las anotadas y las bases robadas. Entretanto mis estimaciones son que correrá consistentemente de home a primera entre 3.70 y 3.60 lo cual es nivel “supraestelar”. Es un jardinero central con excelente desplazamiento y brazo por encima del promedio.

Menciones: Libán Moreno 2B/SS (Santiago de Cuba), Alex Rodríguez 2B/3B (Villa Clara), Eidel Frómeta INF/OF (Guantánamo), Harol Vázquez C (Santiago de Cuba), Javier Guevara OF (Villa Clara), Marcio Marcos C (Guantánamo), Eriandy Ramón SS/2B (Matanzas), Kevin Yero 1B/OF (Camagüey), Edwin Parra RHP (Sancti Spiritus), Daniel Fernández OF (Sancti Spiritus), Fernando Silveira LHP (Mayabeque), Fher Cejas RHP (Ciudad Habana), Frank Blanco RHP (Pinar del Río), Lázaro Páez 1B/3B (Pinar del Río), Yeison Quintana C/OF/INF (Artemisa), Dairon Miranda OF (Artemisa), Yunier Batista OF/RHP (Ciego de Ávila), Alberto Terry OF (Cienfuegos), Elio Benis Ramírez (Guantánamo), Oblanier Arévalo 1B/C (Holguín), Maikol Llanes 2B (Mayabeque), Carlos Rodríguez 2B/SS (Las Tunas), José Delgado OF (Matanzas).