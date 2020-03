Cubana en Wuhan comparte consejos para no contagiarse de coronavirus

Publicado el Lunes, 30 Marzo, 2020 - 15:43 (GMT-4)

Una cubana que vive desde hace tres años en la ciudad china de Wuhan, donde comenzó el brote de coronavirus a finales de diciembre, compartió varios consejos para evitar el contagio.

Además, dijo que ningún cubano residente en China se había infectado, ni siquiera los de Wuhan, precisamente por seguir todas estas indicaciones que ha querido compartir con sus coterráneos, ahora que la pandemia está extendiéndose con tanta rapidez en la isla.

"Lo primero es calmarnos todos, respirar hondo y no preocuparnos sino OCUPARNOS del problema, realmente evitar la propagación del virus es lo más importante para restablecer nuestras vidas", dijo.

Además, advirtió que no se le puede dejar todo el trabajo a las autoridades porque se trata de salvar vidas siendo responsables y precavidos. "No es solo el gobierno el que tiene que tomar las medidas tenemos que ayudarnos todos", zanjó.

La cubana recalcó que, ya sea que haya una cuarentena estricta en los países en donde se encuentren, como la hubo en China, o que estén haciendo la cuarentena voluntaria, es imposible no salir en algún momento de casa, " comprar comida, por algún medicamento a la farmacia o por alguna situación determinada, eso siempre lo vamos a tener que hacer".

Por tanto, ella aconseja aplicar todo esas veces ciertas medidas que no son complicadas y que es necesario tomar en serio para protegernos y proteger a los demás. En resumen, se trata de lavarse bien las manos y de forma constante y usar mascarilla siempre que se salga a la calle, ya sea de tela, papel, industrial o casera.

"Fíjense bien que el gobierno aquí en China, al igual que en nuestro país, también tomó muchísimas otras acciones, pero hoy que ya se restableció la casi normalidad aquí en China, podemos asegurarles que solo estas dos medidas fueron súper importantes, tanto así que hoy aún todos salimos a la calle siempre, siempre con mascarillas", dijo.

"En muchos países le echan la culpa a que no hay recursos, los que somos papás ahora, que éramos hijos en los años más difíciles del periodo especial, aprendimos que los cubanos encontramos soluciones en cualquier cosa. No es un problema solo de recursos, que es verdad que hacen falta, pero las medidas elementales de protección, dependen de nosotros mismos", añadió.

Aquí compartimos las medidas basadas en la experiencia de esta cubana en la ciudad que dio origen al COVID-19:

- En la calle, evita tocarte la cara (ojos, boca y nariz). Para ayudarte y no caer en errores solo debes utilizar MASCARILLAS, así disminuirás los riegos de ser contagiado o si eres el enfermo (y no lo sabes porque te encuentras en el periodo de incubación) contagiar a los demás. No se imaginen ustedes que siempre las mascarillas aquí en CHINA han estado disponibles, desde que se conoció el primer caso de coronavirus, este método de protección disparó las ventas, quedando algunos comercios desabastecidos y provocando una subida significativa del precio. Las mascarillas caseras las podemos hacer de tela y hasta de papel un poco grueso, no es chiste, funciona.

- No te la quitas ni te la tocas en la calle para nadaaaaa, cuando estés en casa a la hora de quitarte la mascarilla, hazlo por detrás, jamás toques la parte delantera. Inmediatamente después, si es papel, la botas y justo después lávate las manos con agua y jabón. Si es tela, entonces te la quitas tomándola por el elástico detrás de las orejitas y la lavas con agua y jabón y después a hervir. Al otro día la planchas antes de ponértela. (NOTA INTERESANTE: en las farmacias nuestras en Cuba venden anamú y caña santa, para preparar estas medicinas naturales se utiliza alcohol al 75%, pues caballero este es nuestro desinfectante y vale 3 pesos cubanos, aunque si te lavas bien las manos con agua y jabón es suficiente.

- Les recomiendo que lleven el desinfectante en un pomito con cualquiera de estas dos soluciones con ustedes como amuleto a la calle, y cuando compren en tienda o pongan manos en algún mostrador se apliquen un poco y punto.

- En la calle traten de no tocar cosas donde todos tocan, la baranda de subir a la guagua, las agarraderas de las puertas, las puertas muy suaves sin ir al cubaneo, empujen con el pie, sin romperlas, pero no toquen la puerta de una tienda, del trabajo o la escuela.

- Llegando a la casita, directo a bañarse, ¡ropa directo a lavar o sino al patio a coger sol por más de 6 horas. En Cuba tenemos mucho sol, poner al sol es importante.

- En internet salió que se saluda dándose un toque con los pies, pero no hay que restregarse. Dejen eso para después. Cuando pase todo, nos desquitamos.

- Cuidémonos y ayudémonos todos, ayudemos a nuestro país a salir adelante, no puede ser solo la acción del gobierno, todos debemos colaborar, vamos a protegernos con responsabilidad y fuera el virus de Cuba…esto no es para siempre...¡mientras mas rápido accionemos será mejor!