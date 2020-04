Alcalde de Miami, Francis Suárez, se convierte en el primer donante de plasma en Florida tras recuperarse del coronavirus

Publicado el Viernes, 3 Abril, 2020 - 16:20 (GMT-4)

El alcalde de Miami, Francis Suárez, ya se encuentra completamente recuperado del coronavirus y ahora se acaba de convertir en el primer donante de plasma en Florida, para ayudar a un paciente gravemente enfermo con COVID-19 en el estado.

Suárez fue de los primeros políticos estadounidenses en dar positivo al coronavirus, el segundo caso en el condado Miami-Dade, y ahora ha querido dar su aporte para ayudar pacientes que presentan cuadros clínicos complejos a recuperarse, según dio a conocer el sitio One Blood.

"Tengo la responsabilidad moral de hacer esto. Mi donación de plasma tiene el potencial de ayudar a un paciente con coronavirus a recuperarse", dijo Suárez, que anunció el lunes que ya estaba libre de coronavirus.

El alcalde no necesitó ser internado tras contagiarse, pues su síntomas siempre fueron leves al ser una persona de 42 años sin condiciones preexistentes de salud, pero sí estuvo aislado de su familia durante 19 días.

"Esta es una pandemia espantosa pero la ciudad está más unida que nunca y hemos convertido una situación difícil en acción", dijo tras confirmar que ya estaba libre del virus.

Suárez también se refirió a la situación de Florida, séptimo estado más afectado del país: "Sabíamos que para nosotros iba a ser difícil. Esta es una ciudad que recibe gente de todo el mundo y ese movimiento no era nuestro aliado a la hora de combatir un virus. Pero creemos que dentro de la adversidad, la situación hubiese podido ser peor".

"Me preocupa que hoy es 1 de abril y sé que mucha gente no tiene para pagar sus rentas. Le hemos pedido al gobernador que apruebe un congelamiento de las rentas –porque nosotros no tenemos la autoridad legal para hacerlo-, pero aún no se ha tomado la decisión en la capital del Estado", dijo en una entrevista concedida a Infobae.

El llamado plasma convaleciente COVID-19 es un tratamiento experimental aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que se está utilizando en una situación de emergencia para ayudar a las personas con infecciones por coronavirus cuya vida está en riesgo, a que rebasen las complicaciones y se recuperen.

Los donantes de sangre que superan el coronavirus parecen ser la nueva esperanza para ayudar al sistema inmunológico de pacientes graves a vencer el virus. La transfusión directa de plasma sanguíneo de personas que se han recuperado de esta enfermedad se está poniendo en marcha en España y Estados Unidos.

Se trata de una estrategia médica que demostró su efectividad en otras pandemias como la gripe de 1918, que mató a unas 50 millones de personas en el planeta. Los ensayos clínicos con plasma sanguíneo de supervivientes lograron reducir la letalidad del virus.

Sin embargo, cualquier paciente recuperado no puede donar, sino solo aquellos que tengan "plasma hiperinmune", por lo que deben someterse a un análisis antes de donar.