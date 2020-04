Médico cubano contagiado de coronavirus: "Pronto estaré en la batalla, ya verán"

Publicado el Lunes, 6 Abril, 2020 - 09:59 (GMT-4)

Osmel Martínez Sierra, natural de Ciego de Ávila, es uno de los médicos cubanos contagiados por el coronavirus que se encuentra ingresado en el hospital Dr. Octavio de la Concepción y Pedraja de Camagüey.

Este galeno, de 34 años de edad, relató cómo se produjo su contagio y detalló en sus redes sociales que evoluciona de forma favorable.

Testimonio del médico cubano Osmel Martínez

"Otro día más, gracias a todas esa personas que se preocupan por mi salud. Decirle que estoy bien, continúo asintomático, cumpliendo todas las indicaciones y que pronto estaré en la batalla, ya verán", escribió este domingo en su perfil de Facebook.

Martínez Sierra explicó a Cubadebate cómo su vida cambió el pasado 2 de abril cuando estaba trabajando. "Estaba de guardia administrativa y recibimos a un muchacho que hacía poco había llegado de Panamá. Venía con fiebre, pero tenía puesto su nasobuco. También nosotros cumplimos con todas las medidas de seguridad y solo estuve unos minutos con él", recordó.

Osmel alza su pulgar / Facebook - Osmel Martínez Sierra

Sin embargo este paciente dio positivo y, acto seguido, Osmel fue puesto en aislamiento. Días más tarde dio positivo a las pruebas.

"Cuando me dieron la noticia del contagio lloré"

"Me despertaron pasadas las doce de la noche para darme la noticia. No me lo creía y en ese momento lloré. Fue muy impactante. En muy poco tiempo llegó la ambulancia y me trasladaron para el Hospital Octavio de la Concepción y Pedraja en Camagüey. Mi contagio es la mejor muestra de lo peligroso del virus y de que todo cuidado es poco", explicó.

El también vicedirector de Asistencia Médica en el Policlínico Norte de la ciudad de Ciego de Ávila reconoció que cuando estaba solo en la ambulancia, tenía miedo y lo primero que pensó fue en su familia.

Su ingreso lo aprovecha para ayudar a los que, como él, están hospitalizados. "Ellos sienten miedo, así que les explico qué es la enfermedad, cómo combatirla mejor y qué hacer para salir lo más rápido posible de ella", dijo al citado medio.

"Quiero terminar ya en mi condición de paciente y volver a ser el hombre de la bata blanca que cura a todos con una sonrisa", admitió.

"Nos enfrentamos a un virus nuevo sobre el cual todavía estamos aprendiendo. A las personas les decimos que confíen en nosotros, porque solo juntos ganaremos esta lucha. Los médicos acá en Camagüey trabajan muy bien", agregó.

Respecto a los aplausos que reciben los profesiones sanitarios desde las viviendas, una gesto de agradecimiento que también se lleva en varios países europeos, lo atribuyó a una señal de confianza de los cubanos hacia los profesiones sanitarios. "Es señal de que el pueblo confía en nosotros y en el sacrificio que hacemos alejados de la familia por tal de cumplir con el deber", dijo.

Su deseo, como el de cientos de contagiados, pasa por volver a casa con sus familiares, quienes ya estaban preparando su fiesta de cumpleaños para el próximo 11 de abril, cuando cumple 35 años.

Osmel también pidió máxima cautela a sus compañeros de profesión. "Confío en mis colegas. A ellos y al pueblo solo les pido extremar los cuidados, porque esta enfermedad no tiene rostro", advirtió.