Cubanos critican deficiencias en centros de aislamiento por coronavirus en La Habana

Publicado el Lunes, 6 Abril, 2020 - 18:02 (GMT-4)

Algunas denuncias sobre la falta de condiciones en centros de aislamiento para personas con sospechas de coronavirus en La Habana, han sido expuestas en redes sociales.

La usuaria Yohana Hidalgo, profesora de la Universidad de Holguín, describe la serie de adversidades que ha vivido su familia por estos días, después de tener contacto con un médico del hospital Manuel Fajardo, diagnosticado con la enfermedad y pariente suyo.

Las críticas han apuntado a la escuela vocacional Lenin, convertida en un centro de aislamiento improvisado por las autoridades cubanas. Hasta ese centro docente fue trasladada la abuela de Hidalgo, una anciana de 84 años con padecimiento de diabetes a la que ni siquiera ofrecieron alimentos antes de transportarla, según refiere la profesora en Facebook.

No ad for you

Hidalgo cuenta que otros familiares fueron llevados, sin recibir comida, para la vocacional Lenin tras una “dilatada espera” y “sin información oportuna y mucho menos signos de organización por parte de estas instituciones”.

“Es indigno, doloroso, irresponsable por parte de nuestras autoridades e incluso me atrevo a calificarlo de INHUMANO la atención o mejor NINGUNA ATENCIÓN que recibieron. Dos niñas pequeñas y una anciana diabética sufrieron hoy la terrible desorganización de nuestro gobierno en el proceso del que tanto se enorgullecen en los medios, el ¨aislamiento¨ para contrarrestar la COVID-19”, explica.

Sobre la Lenin, apunta: “Como cualquiera de estos centros en nuestro país las condiciones son precarias, del baño mejor ni hablar”.

“Escribo esto porque no quiero olvidar ninguno de estos detalles, porque me duele ver como en las noticias nos damos glorias de nuestro sistema para enfrentar esta pandemia, y en algo tan simple como la organización, toda la seguridad que habían logrado trasmitirme en las diferentes emisiones y conferencias de prensa, ya no tienen ningún sentido y al ver cómo han maltratado a mi familia, ha hecho que perdiera toda la confianza que una vez tuve en nuestro sistema de salud y del que sea”, lamenta.

Otro familiar señala: “El consejo de Defensa de La Habana y el Ministerio de Salud Pública, deben prestar atención a las malas condiciones higiénicas en el local improvisado en la vocacional Lenin, falta de agua, baños tupidos, no tienen cloro para lavarse las manos, personas tosiendo, falta de atención”.

“Si no prestan atención a este lugar, mi madre será una próxima cifra de personas de las que informaran que fallecieron no obstante aplicar los protocolos establecidos. No puede ser que los centros de aislamiento que veo por la televisión sean como en un mundo paralelo en un cuento de ciencia ficción”, añade.

“¿La vocacional Lenin es un campo de concentración o un centro de aislamiento por coronavirus?”, inquiere al comienzo de su publicación.

El Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Vladimir Ilich Lenin, ha mostrado un declive estructurual en los últimos años que incluso llegó a levantar rumores sobre una posible clausura total, después de haber sido, durante varios años, uno de los centros eduacionales de referencia en el país.

En medio de este contexto, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba informó que este lunes en la Isla se registraban 30 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva actualmente la cifra total a 350, mientras se reportan 9 fallecidos por los padecimientos asociados al Sars-Cov-2.

También se reportan 1.718 pacientes ingresados y 18 personas que recibieron el alta médica. Otras 18.434 se vigilan en sus hogares desde la Atención Primaria de Salud.

Entre los nuevos contagiados, 29 son cubanos y solo uno de ellos es un extranjero que llegó al archipiélago procedente de Tanzania.

De los ciudadanos nacionales, uno se infectó en Estados Unidos, 17 tuvieron contacto con casos confirmados, nueve mantuvieron contacto con personas procedentes del exterior y dos tienen una fuente de contagio sin precisar.