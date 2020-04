Cuba reporta 23 nuevas altas médicas por coronavirus

Publicado el Viernes, 10 Abril, 2020 - 11:45 (GMT-4)

Un total de 23 pacientes fueron dados de alta en el día de ayer tras permanecer ingresados por coronavirus en Cuba.

Así lo confirmó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), quien dijo que hasta el momento el total de pacientes que han sido dados de alta suma 51.

El especialista explicó que a todos se les aplicó nuevamente la prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés) y les dio negativa.

También sostuvo que para que un paciente en la Isla sea dado de alta tiene que haber desparecido la sintomatología y tiene que haber mantenido una estabilidad, además del que el nuevo PCR de negativo.

No obstante, el doctor Durán García aclaró que el hecho de que a una persona se le de de alta no significa que podrá inmediatamente llevar una vida normal, sino que vuelve a casa con ciertas restricciones al menos por 14 días más, "para tener la total certeza de que no haya nada que se nos pueda ir", indicó.

Durante esos 14 días luego de haber rebasado la enfermedad, el paciente deberá permanecer en su domicilio, sin mucha libertad de movimiento, sin recibir visitas en casa y siendo chequeado por su médico familiar.

Después de 14 días más, se le vuelve a realizar un PCR por si pudiera haberse hecho positivo, dijo el doctor.

En el día de ayer cuatro pacientes que estaban contagiados por coronavirus abandonaron el Hospital Militar Octavio de la Concepción y de la Pedraja, de Camagüey, tras recibir el alta médica.

Son los primeros pacientes residentes en la ciudad camagüeyana y en Ciego de Ávila que reciben el alta hospitalaria.

Este viernes, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) informó de 49 nuevos casos de coronavirus en Cuba, lo que eleva la cifra total a 564.

De los 564 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 485 presentan evolución clínica estable.

Se reportan 15 fallecidos, dos evacuados y 51 altas, además de seis pacientes en estado crítico y cinco en estado grave.

"Esta cifra se debe de comportar así en los próximos días", dijo Durán.

Al cierre del 9 de abril, en Cuba se encuentran ingresados para vigilancia clínico-epidemiológica mil 867 pacientes. Otras 9 mil 761 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el MINSAP, para COVID-19 se estudiaron mil 298 casos, resultando 49 muestras positivas.

Hasta el momento el país acumula 12 mil 023 muestras realizadas y 564 positivas.