Cubano denuncia que hospital de Kendall se negó a hacerle la prueba de coronavirus a su esposa embarazada

Publicado el Domingo, 12 Abril, 2020 - 20:34 (GMT-4)

El cubano Reinaldo Echevarría denunció a través de una directa en Facebook que el Hospital Regional de Kendall se negó a hacerle la prueba de coronavirus a su esposa embarazada, a pesar de tener síntomas y un familiar cercano contagiado.

El joven comenzó a grabar la directa después de horas de estar en el centro médico y que no le realizaran la prueba a su esposa sin una explicación convincente.

La muchacha, además de estar embarazada, tenía fiebre, neumonía y su tía dio positivo al coronavirus, según contó su pareja.

"Desde las tres de la tarde estamos aquí sin comer nada esperando para que le hagan la prueba y no se la quieren hacer", dijo en la transmisión.

Al momento de comenzar a grabar, un miembro de seguridad del hospital se le acercó para decirle que tenía que parar porque "estaba violando la propiedad privada".

"Yo me estoy grabando a mí mismo y no me toques", dijo el joven después de que el guardia le agarrara del brazo para que dejara de grabar.

Reinaldo continuó filmando y contando lo sucedido en el hospital, reiterando varias veces los síntomas de su esposa y la negativa del hospital a realizarles la prueba, algo que llevaban intentando desde hace tres días.

Ante la insistencia del joven, el guardia le dijo que llamaría a la policía para que se lo llevara arrestado "para que te hagas el cabrón" y les dijo que ambos tenían que salir del hospital.

"Me están ofendiendo, me están botando del hospital", agregó el denunciante, mientras el guardia le contestó: "ojalá pudiera tocarte" y lo invitó a decirle todo lo que estaba diciendo en la directa "detrás de la reja" del hospital.