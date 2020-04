Trump asegura que no despedirá al experto en enfermedades infecciosas Anthony Fauci

Publicado el Lunes, 13 Abril, 2020 - 20:03 (GMT-4)

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, no será despedido, luego de algunos rumores que indicaban la posible destitución del popular científico por sus declaraciones sobre el coronavirus.

Fauci pasó a ser el centro del cotilleo en la Casa Blanca y en los medios de comunicación cuando Trump retuiteó un post que llamaba a despedir al doctor por decir que "podrían haberse salvado vidas si el país hubiera adoptado antes medidas de confinamiento por el brote del coronavirus".

"Me llamaron por eso, ya aclaré que no iba a despedirlo. La oficina de relaciones públicas me llamó inmediatamente por eso. Dije que no, me gusta, es fantástico. No todos están felices con Anthony, no todos están felices con todos", afirmó el mandatario.

"Le diré que hemos hecho un trabajo como el que nadie ha hecho. La movilización, la obtención de equipos. Nadie ha hecho nunca un trabajo como este", abundó sobre el trabajo del experto durante su comparecencia habitual donde habla a la prensa de la evolución del COVID-19.

El domingo, el mandatario retuiteó un mensaje de una excandidata republicana al Congreso que citó los comentarios de Fauci durante una entrevista televisiva, y escribió "es hora de #DespedirAFauci".

La publicación de este mensaje en su perfil de Twitter aumentó las especulaciones sobre la posibilidad de que Trump estuviese perdiendo la paciencia con el popular científico, quien se desempeña como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos.

La víspera, sin embargo, Fauci se mantuvo activo dando información sobre la pandemia, y dijo que posiblemente algunas regiones del país puedan reanudar sus actividades económicas en mayo; pero que las cosas nunca volverán a ser como antes del coronavirus.

En un reporte de la agencia de noticias AP, el experto afirmó que tal apertura será posible siempre y cuando las autoridades de salud puedan identificar y aislar rápidamente a las personas que inevitablemente resulten infectadas con el virus; pero no pudo garantizar que sea seguro para los estadounidenses asistir a las votaciones presidenciales del 3 de noviembre.

Fauci, de 79 años, ha estado desde 1984 al frente de la Agencia Federal de Enfermedades Infecciosas, bajo presidentes republicanos y demócratas. El republicano George W. Bush le concedió la Medalla de la Libertad presidencial en 2008.

La popularidad de Fauci ha crecido durante la panedemia, y algunos sondeos durante la crisis de sanitaria actual por el coronavirus han mostrado que los estadounidenses le creen más al científico que a Trump.

En EE.UU las cifras de contagio de COVID-19 superaron este lunes los 557 000 casos mientras que las muertes sobrepasaron las 22.000, según un recuento de Reuters.