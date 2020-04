Estudiante de Medicina cuestiona pesquisas en Cuba: "¿Por qué seguir exponiéndonos cuando ya hay trasmisión autóctona?"

Publicado el Miércoles, 15 Abril, 2020 - 17:39 (GMT-4)

El estudiante de Medicina y activista por los derechos LGBTI+, Luis Ángel Adán Robles, hizo una publicación en redes sociales donde expresaba su inquietud ante el riesgo de contagio por seguir acometiendo esa práctica en Cuba.

¿Por qué seguir exponiéndonos cuando ya hay trasmisión autóctona?, preguntó el joven desde la plataforma de Facebook el martes.

Adán Robles inició su escrito con la interrogante: “¿Crees necesaria la pesquisa activa por parte de los Estudiantes de Ciencias Médicas en esta fase de la epidemia?”

“Creo que no estamos cumpliendo función, la gente te esconde síntomas, no hay buenos protocolos de actuación desde que reportas pacientes con síntomas respiratorios, ancianos que viven solos etc., hasta que se hace algo”, explica.

“Son tiempos donde es mejor estar en casa (como se manda al resto de la población) pues somos grandes grupos de estudiantes en las calles, reunidos en lugares donde ya hay casos positivos y al final del día volvemos a nuestros hogares donde también tenemos familia, ancianos, personas comprendidas en los grupos de riesgo”, señala.

“Yo quiero ver a todos mis compañeros cuando podamos volver a la escuela, no quiero un mártir, ni vacíos homenajes. Pregunto yo, si usted que me lee tiene algún síntoma ¿no podría ir solo al hospital o área de salud?”, agregó.

En los comentarios, el estudiante pide al Ministerio de Salud Pública (MINSAP) emitir un comunicado sobre el asunto y dar razones contundentes para la mantención de las pesquisas o, de lo contrario, sugiere que deberían pararlas inmediatamente.

“¡Hay estudiantes enfermando!”, añade.

Recientemente, estudiantes de Medicina recogieron firmas pidieron que se suspendieran las pesquisas en tanto no se les garantizaran unas "condiciones higiénico-sanitarias adecuadas".

“Para mi opinión, los están poniendo en riesgo de contagio a ustedes en primer lugar, es un virus asintomático y parece que eso las autoridades no lo acaban de entender...segundo, no tienen los elementos necesarios de higiene y protección y cuidado ... para mí es algo obsoleto y sin sentido que, lejos de ayudar, podría complicar más las cosas y subir números reales ... no los del NTV”, juzga un internauta en la publicación del activista, sugiriendo que las cifras que brinda el oficialismo pueden no corresponderse con el acumulado verdadero de contagios.

En 2019, Luis Ángel Adán Robles fue liberado de sus cargos de diputado en la Asamblea Nacional de Cuba y delegado en la Asamblea Municipal de Centro Habana. Era considerado el representante más joven en esas instancias.

“Mi tiempo es bastante limitado, no solo soy diputado (como otros) también soy delegado municipal, ¿sabes que significa eso? Pues significa estar disponible todo el tiempo para tus electores, reuniones (muchas), en los procesos de rendición de cuenta decir X veces que muchos de los planteamientos no han tenido solución y te digan muchas cosas”, detalló entonces.

De igual manera, refirió que, aparte de desempeñarse como estudiante de Medicina, debía trabajar de mesero, algo que se va haciendo más frecuente entre universitarios en Cuba que, a pesar de recibir clases gratuitamente, deben cubrir sus gastos personales en un país donde el salario promedio apenas rebasa los 40 dólares mensuales y quienes estudian apenas perciben un estipendio irrisorio.

El joven fue, además, uno de los diputados que defendió en la Asamblea Nacional el matrimonio igualitario recogido en el anteproyecto de la nueva Constitución de Cuba. Sin embargo, su activismo LGTBI+ fue cuestionado después de la marcha independiente en La Habana, cuando prefirió apoyar la iniciativa gubernamental a cargo de Mariela Castro, hija del ex gobernante cubano Raúl Castro. En ese momento, Adán Robles sugirió que los participantes en la caminata de protesta, que acabaría reprimida por las autoridades, estaban pagados por el “enemigo”.

Cuba informó este miércoles que se registraron 48 casos nuevos de coronavirus en el país, lo que eleva ahora el total de infectados a 814. Además, se cuentan 2.466 pacientes ingresados, mientras que otras 6.572 personas están bajo vigilancia en sus hogares desde la Atención Primaria de Salud.

En las últimas horas perdieron la vida tres ciudadanos cubanos, lo que aumenta el total de fallecidos a 24.