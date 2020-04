La bella felicitación de Águeda Lopez a Luis Fonsi por su 42 cumpleaños

Publicado el Miércoles, 15 Abril, 2020 - 11:13 (GMT-4)

Luis Fonsi es una de las muchas personas que le ha tocado celebrar su cumpleaños en medio de la cuarentena por el coronavirus. Este miércoles 15 de abril, el puertorriqueño llega a los 42 años y lo hace un momento delicado para el mundo que está viviendo una pandemia. Aunque la situación no es la más idónea, el cantante no pierde la sonrisa y durante las últimas semanas le hemos visto dar conciertos virtuales, hacer ejercicio con su esposa Águeda López y disfrutar de sus hijos, Mikaela y Rocco. Y en este día tan especial no va a ser diferente.

La crisis sanitaria le ha obligado a celebrar su cumpleaños en casa, donde seguro le espera un gran día por delante con sus hijos y su esposa, quien ha sido una de las primeras en acudir a las redes para dedicarle una amorosa felicitación por su aniversario.

La modelo española Águeda López le ha dedicado las siguientes palabras para desearle un feliz cumpleaños: "Feliz cumpleaños a quien me pone el mundo del revés pero siempre con una sonrisa. Dios permita que sigamos divirtiéndonos y siendo cómplices en este camino que se llama VIDA. Mika, Rocco y yo tenemos mucha suerte de tenerte en ella. Te queremos con todo nuestro corazón".

Estas palabras las ha acompañado de una secuencia de fotografías de lo más divertidas en la que vemos a Luis Fonsi sosteniendo a Águeda López que cuelga tras su espalda mientras que ella hace la foto en un espejo boca abajo.

"Felicidades champ. Un abrazo enorme a los dos", se unía Alejandro Sanz a la felicitación en los comentarios de la publicación, mientras que Rosanna Zanetti -esposa de David Bisbal- hacía lo propio: "Felicidades! Familia unida y mucha Salud son los mejores regalos en estos tiempo". A ellos se les ha sumado miles de cibernautas que han querido felicitar virtualmente al intérprete de Despacito en el tablón de comentarios.

Luis Fonsi y Águeda Lopez pueden presumir de tener una consolidad relación y una hermosa familia. Juntos tienen dos hijos precioso: Mikaela y Rocco. Y a pesar de sus proyectos y constantes viajes, eso nunca ha sido un impedimento para que la pareja sea una de las más unidas en el mundo de la farándula latina.

¡Felicidades, Luis Fonsi!