Cuba reporta solo un niño entre los nuevos casos de coronavirus

Publicado el Miércoles, 15 Abril, 2020 - 12:35 (GMT-4)

Las autoridades sanitarias reportaron solo un menor de 16 años entre los nuevos casos de coronavirus en Cuba.

El niño de 10 años vive en el municipio San Miguel del Padrón en la provincia La Habana. Es contacto de un caso confirmado anteriormente y hay 15 contactos bajo vigilancia, según el comunicado del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

En Cuba hay 814 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 151 superaron la enfermedad COVID-19 y 24 perdieron la vida, según los datos publicados este miércoles por el MINSAP.

Con este habanero de 10 años, la cifra de menores de 16 en la isla es de 80 entre los enfermos de la COVID-19. El primero de ellos fue comunicado el 21 de marzo, diez días después de que se registrara el coronavirus en Cuba.

Este martes una de las pequeñas que se mantenía hospitalizada por la COVID-19, Thalía, fue dada de alta. La niña de siete meses ya está en su casa con buen estado de salud, mientras su madre permanece ingresada, informó la página Cienfuegos Encanta en Facebook.

Tanto el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que los menores tienen menos posibilidades de manifestar síntomas graves o críticos de esta enfermedad.

"Los niños no es que no sean susceptibles de padecer la enfermedad... lo que (ellos) en la evolución de la enfermedad generalmente no pasan al estado de grave y mucho menos al estado de crítico. La evolución es mucho más benigna... No han tenido complicaciones ninguno", dijo el Dr. Durán la semana pasada.

Una bebé recién nacida, de apenas 55 días, es la persona con menor edad reportada con la COVID-19 en Cuba. Ese día otros diez niños más también fueron detectados.

Cronología de menores confirmados con coronavirus por el MINSAP

CiberCuba reproduce a continuación los casos de los menores desde el más reciente hasta el primero reportado. El MINSAP comunica estos casos un día después de su confirmación.

Parte del MINSAP hasta el 21 de marzo (1 caso)

1. Ciudadano cubano de 18 meses de edad, residente en España. Arribó al país el 17 de marzo procedente de Madrid acompañado de su madre. Comienza con síntomas el día 19 de marzo, y el 20 acuden a su consultorio médico, siendo conducido por el médico de familia, a la consulta especializada del Policlínico “Guillermo González Polanco” del municipio Guisa, Granma, donde reside su familia. En dicha institución es diagnosticado como caso sospechoso y remitido al Hospital “Joaquín Castillo Duani”, de Santiago de Cuba, donde es ingresado. Se mantiene aislado y con evolución satisfactoria hasta el momento.

Parte del MINSAP hasta el 26 de marzo (3 casos)

2. Ciudadana cubana de 8 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Arribó al país el 21 de marzo del presente año procedente de Guyana acompañada de su madre, quien fue confirmada en el día de ayer como caso positivo. Se encuentra ingresada en el Hospital “Mario Múñoz Monroy”, de la provincia Matanzas. Se encuentran en vigilancia 13 contactos.

3. Ciudadana cubana de 7 años de edad, residente en el municipio Pinar del Rio. Es contacto de familiares que la visitaron procedentes de Estados Unidos entre el 4 y el 11 de marzo. Comenzó con síntomas el 19, y el 23 fue detectada con sintomatología respiratoria, en la pesquisa realizada por su médico de familia, y remitida al Hospital “León Cuervo Rubio”. Se encuentran en vigilancia 25 contactos.

4. Ciudadano cubano de 13 años de edad, residente en el municipio Consolación del Sur, provincia Pinar del Río. Arribó al país el 8 de marzo del presente año procedente de Cancún, México acompañado de sus padres, ambos confirmados como casos positivos. Comenzó con síntomas el 21 y fue ingresado en el Hospital “León Cuervo Rubio”. Se mantienen en vigilancia 37 contactos.

Parte del MINSAP hasta el 27 de marzo (5 casos)

5. Ciudadano cubano de 11 años de edad, residente en el municipio Placetas, provincia Villa Clara. Arribó el 20 de marzo procedente de Estados Unidos de América. Comenzó el 22 de marzo con síntomas, ese mismo día fue ingresado Hospital “Manuel Fajardo”. Mantiene evolución satisfactoria. Se encuentran en vigilancia 5 contactos de este paciente.

6. Ciudadano cubano de 15 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Arribó el 18 de marzo procedente de Miami, Estados Unidos de América. Comenzó el 24 de marzo con síntomas. El día 25 fue ingresado Hospital “Manuel Fajardo”, donde mantiene evolución satisfactoria. Se encuentran en vigilancia 5 contactos de este paciente.

7. Ciudadano cubano de 14 años de edad, residente en el municipio Santo Domingo, provincia Villa Clara. Contacto de un caso positivo de Placetas. Comenzó el 24 de marzo con síntomas, el día 26 fue ingresado en el Hospital “Manuel Fajardo”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 31 contactos de este paciente.

8. Ciudadana cubana de 12 años, residente en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado en días anteriores. Comenzó el 22 de marzo con síntomas, el día 27 fue ingresado en el Hospital “Manuel Fajardo”. Mantiene evolución satisfactoria. Se encuentran en vigilancia 2 contactos de este paciente.

9. Ciudadano cubano de 6 años, residente en el municipio Baraguá, Ciego de Ávila. Es contacto de su prima, viajera asintomática procedente de Estados Unidos que lo visitó entre el 13 y el 18 de marzo. Inició los síntomas el día 20. Fue detectado con sintomatología respiratoria en la pesquisa del día 21, siendo remitido e ingresado en el centro de aislamiento de esta provincia. Se mantiene con evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 10 contactos de este paciente.

Parte del MINSAP hasta el 28 de marzo (4 casos)

10. Ciudadano cubano de 13 años de edad, residente en Consolación del Sur, provincia Pinar del Río. Es contacto de un caso confirmado en días anteriores. Comenzó el 21 de marzo con síntomas, el día 24 fue ingresado en el Hospital León Cuervo Rubio. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 50 contactos de este paciente.

11. Ciudadana cubana de 18 meses, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Comenzó el 21 de marzo con síntomas, el 24 fue ingresada en el Hospital “Mario Muñoz Monroy” por ser contacto directo de caso confirmado anteriormente. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 12 contactos de este paciente.

12. Ciudadana cubana de 7 meses de edad, residente en el municipio Aguada de Pasajeros, provincia Cienfuegos. Es contacto de su papá que la visitó del 16 al 26 de marzo procedente de Estados Unidos, asintomático. Comenzó el 22 de marzo con síntomas, el 26 fue ingresada en el Centro de Aislamiento Villa Azúcar. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 13 contactos de este paciente.

13. Ciudadano norteamericano, de 4 años de edad, que se encuentra de visita en casa de sus abuelos en Bayamo, provincia Granma. Arribó el 22 de marzo procedente de Estados Unidos de América. Comenzó el 23 de marzo con síntomas, el día 27 fue ingresado en el Hospital de Santiago de Cuba. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 10 contactos de este paciente.

Parte del MINSAP hasta el 30 de marzo (4 casos)

14. Ciudadano francés de 11 años de edad. Arribó al país el 9 de marzo procedente de Francia, contacto de su mamá, caso confirmado anteriormente. Comenzó el 25 de marzo con síntomas, el día 27 de marzo fue remitido e ingresado en el Hospital “Dr. Octavio de la Concepción y Pedraja”, de Camagüey. Se mantiene aislado con evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 5 contactos de este paciente.

15. Ciudadano francés de 14 años de edad. Arribó al país el 9 de marzo procedente de Francia, contacto de su mamá, caso confirmado anteriormente. Comenzó el 25 de marzo con síntomas, el día 27 de marzo fue remitido e ingresado en el Hospital “Dr. Octavio de la Concepción y Pedraja”, de Camagüey. Se mantiene aislado con evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 5 contactos de este paciente.

16. Ciudadano cubano de 8 años, residente en el municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba. Mantuvo contacto con dos viajeros procedentes de los Estados Unidos entre el 10 y el 20 de marzo, quienes fueron fuente de infección de un caso confirmado anteriormente. Comenzó el 25 de marzo con síntomas, el 27 fue remitido e ingresado en el Hospital “Ambrosio Grillo”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 5 contactos de este paciente.

17. Ciudadano cubano de 7 años de edad, residente en el municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba. Mantuvo contacto con dos viajeros procedentes de los Estados Unidos entre el 10 y el 20 de marzo, quienes fueron fuente de infección de un caso confirmado anteriormente. Comenzó el 25 de marzo con síntomas, el 27 fue remitido e ingresado en el Hospital “Ambrosio Grillo”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 5 contactos de este paciente.

Parte del MINSAP hasta el 31 de marzo (3 casos)

18. Ciudadana cubana de 9 años de edad, residente en el municipio Cerro, La Habana. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Comenzó el día 25 con síntomas, el 28 en la pesquisa fue identificada como caso sospechoso, siendo remitida e ingresada en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 11 contactos de este paciente.

19. Ciudadana cubana de 15 años, residente en el municipio Florida, Camagüey. Es contacto de caso identificado anteriormente. Fue identificada como caso sospechoso el día 25 por presentar síntomas, y fue ingresada en el hospital Amalia Simone. Se mantiene con evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 9 contactos de este paciente.

20. Ciudadano cubano, lactante de 4 meses de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Tiene antecedente de ser contacto de un italiano que visitó a su madre los días 18 y 19 de marzo. El día 25 comenzó la mamá con síntomas y al realizarse las pruebas resultó negativa. El día 26 comenzó con síntomas el niño, por lo que fue ingresado en el Hospital “Castillo Duany”. Mantienen evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 8 contactos de este paciente.

Parte del MINSAP hasta el 1 de abril (3 casos)

21. Ciudadano cubano de 9 años edad, residente en el municipio de Consolación del Sur, provincia Pinar del Río. Contacto de casos confirmados de la comunidad Camilo Cienfuegos con transmisión local. Comenzó el 27 de marzo con síntomas, ese mismo día fue ingresado en el Hospital “León Cuervo Rubio”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 23 contactos de este paciente.

22. Ciudadana cubana de 3 años de edad, residente en Jagüey Grande, provincia Matanzas. Es contacto de un viajero procedente de Estados Unidos que se encuentra en seguimiento, y se mantiene asintomático. Se ingresa el día 29 en el Hospital “Mario Muñoz Monroy” por presentar síntomas. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 9 contactos de este paciente.

23. Ciudadana cubana de 8 años, reside en el municipio Venezuela, provincia Ciego de Ávila. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Comenzó el 29 de marzo con síntomas, fue ingresada ese mismo día en el Hospital “Amalia Simoni”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 35 contactos de este paciente.

Parte del MINSAP hasta el 2 de abril (4 casos)

24. Ciudadano cubano de 10 años de edad, residente en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Es contacto de un caso confirmado anteriormente, por lo que se encontraba en aislamiento desde el día 27. Fue trasladado al Hospital “León Cuervo Rubio”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 20 contactos de este paciente.

25. Ciudadano cubano de 11 años de edad, residente en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Es contacto de un caso confirmado anteriormente, por lo que se encontraba en aislamiento desde el día 28 de marzo. Fue trasladada al Hospital “León Cuervo Rubio”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 34 contactos de este paciente.

26. Ciudadana cubana de 12 años de edad, residente en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Es contacto de un caso confirmado anteriormente, por lo que se encontraba en aislamiento desde el día 28 de marzo. Fue trasladada al Hospital “León Cuervo Rubio”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 41 contactos de este paciente.

27. Ciudadana cubana de 7 años edad, residente en el municipio Venezuela, provincia Ciego de Ávila. Comenzó el 28 de marzo con síntomas,fue ingresada el día 30 en el Hospital “Dr. Octavio de la Concepción y Pedraja” de Camagüey. Es contacto de un familiar que arribó de Venezuela y se encuentra en vigilancia en el centro de aislamiento, sin presentar síntomas aun. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 10 contactos de este paciente.

Parte del MINSAP hasta el 3 de abril (2 casos)

28. Ciudadano cubano de 6 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Es contacto de su papá que arribó al país el 22 de marzo procedente de Estados Unidos de América. Comenzó el día 31 con síntomas y el 1ro de abril, fue remitido e ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 12 contactos de este paciente.

29. Ciudadana cubana de 12 años, residente en el municipio de Cerro, provincia La Habana. Es contacto de un caso confirmado con anterioridad. Comenzó el 31 de marzo con síntomas, siendo remitida e ingresada en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 18 contactos de este paciente.

Parte del MINSAP hasta el 4 de abril (2 casos)

30. Ciudadana cubana, de 8 años de edad, residente en el municipio Pinar del Río, de la provincia con ese mismo nombre. Es contacto de casos confirmados con la enfermedad. Fue ingresada el 27 de marzo. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento.

31. Ciudadano cubano, 7 de años, residente en el municipio Caibarién, provincia Villa Clara. Fue contacto de uno de los casos confirmados anteriormente . Fue ingresado en el Hospital “Manuel Piti Fajardo” Mantiene evolución satisfactoria.

Parte del MINSAP hasta el 5 de abril (4 casos)

32. Ciudadana cubana de 4 años de edad, residente en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Es contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantiene ingresada en el Hospital “León Cuervo Rubio”. Mantiene evolución satisfactoria.

33. Ciudadana cubana de 13 años de edad, residente en el municipio Güines, provincia Mayabeque. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en Hospital Luis Díaz Soto. Mantiene evolución satisfactoria.

34. Ciudadana cubana de 15 años de edad, residente en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”. Mantiene evolución satisfactoria.

35. Ciudadana cubana de 14 años de edad, residente en el municipio Florida, provincia Camagüey. Es contacto directo de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital “Dr. Octavio de la Concepción y Pedraja” de Camagüey. Mantiene evolución satisfactoria.

Parte del MINSAP hasta el 6 de abril (11 casos)

36. Ciudadana cubana de 4 años de edad, residente en el municipio Viñales, provincia Pinar del Río. Es contacto de viajero procedente de Estados Unidos. Se encuentra ingresada en el Hospital “León Cuervo Rubio”. Mantiene evolución satisfactoria.

37. Ciudadano cubano de 3 años de edad, residente en Camajuaní, Villa Clara. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresado en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”. Mantiene evolución satisfactoria.

38. Ciudadana cubana de 5 años de edad, residente en el municipio Florencia, provincia Ciego de Ávila. Es contacto de viajero procedente de Estados Unidos. Se encuentra ingresada en el Hospital “Octavio de la Concepción y Pedraja” de Camagüey. Mantiene evolución satisfactoria.

39. Ciudadano cubano de 5 años de edad, residente en el municipio Florencia, provincia Ciego de Ávila. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresado en el Hospital “Octavio de la Concepción y Pedraja” de Camagüey. Mantiene evolución satisfactoria.

40. Ciudadano cubano de 5 años de edad, residente en el municipio Florencia, provincia Ciego de Ávila. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresado en el Hospital “Octavio de la Concepción y Pedraja” de Camagüey. Mantiene evolución satisfactoria.

41. Ciudadano cubano de 2 años de edad, residente en el municipio Venezuela, provincia Ciego de Ávila. Es contacto de casos confirmados anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital “Octavio de la Concepción y Pedraja” de Camagüey. Mantiene evolución satisfactoria.

42. Ciudadano cubano de 7 años de edad, reside en el municipio Venezuela, provincia Ciego de Ávila. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital “Octavio de la Concepción y Pedraja” de Camagüey. Mantiene evolución satisfactoria.

43. Ciudadano cubano de 2 años de edad, residente en el municipio Venezuela, provincia Ciego de Ávila. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital “Octavio de la Concepción y Pedraja” de Camagüey. Mantiene evolución satisfactoria.

44. Ciudadano cubano de 13 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Es contacto de viajero procedente de Estados Unidos. Se encuentra ingresado en el Hospital ¨Amalia Simoni¨. Mantiene evolución satisfactoria.

45. Ciudadano cubano de 11 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Es contacto de un viajero procedente de Estados Unidos. Se encuentra ingresado en el Hospital ¨Amalia Simoni¨. Mantiene evolución satisfactoria.

46. Ciudadana cubana de 55 días de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Mantiene evolución satisfactoria.

Parte del MINSAP hasta el 7 de abril (8 casos)

47. Ciudadano cubano, 1 año de edad, residente en el municipio San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresado en Hospital “Luis Díaz Soto”. Se mantiene en vigilancia 15 contactos.

48. Ciudadana cubana, 10 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de viajero procedente de Estados Unidos. Se encuentra ingresada en el Hospital “Salvador Allende”. Se mantiene en vigilancia 14 contactos.

49. Ciudadana cubana, 11 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Presentó una parálisis cerebral infantil, se estudia la fuente de infección. Se encuentra ingresadz en el Hospital Pediátrico de Centro Habana. Se mantiene en vigilancia 20 contactos.

50. Ciudadana cubana, 13 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”. Se mantiene en vigilancia 13 contactos.

51. Ciudadana cubana, 15 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”. Se mantiene en vigilancia 17 contactos.

52. Ciudadana cubana, 15 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”. Se mantiene en vigilancia 16 contactos.

53. Ciudadano cubano, 11 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”. Se mantiene en vigilancia 15 contactos.

54. Ciudadano cubano, 8 años de edad, residente en el municipio Gibara, Holguín. Contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital “Dr. Fermín Valdés Domínguez”. Se mantiene en vigilancia 25 contactos.

Parte del MINSAP hasta el 8 de abril (2 casos)

55. Ciudadano cubano de 9 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de viajeros procedentes de Estados Unidos y de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresado en el Hospital “Salvador Allende”. Se mantiene en vigilancia 10 contactos.

56. Ciudadana cubana de 15 años de edad, residente en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”. Se mantiene en vigilancia 12 contactos.

Parte del MINSAP hasta el 9 de abril (4 casos)

57. Ciudadano cubano de 15 años de edad, residente en el municipio Consolación del Sur, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

58. Ciudadano cubano de 11 años de edad, residente en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

59. Ciudadana cubana de 11 años de edad, residente en el municipio Venezuela, provincia Ciego de Ávila. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

60. Ciudadana cubana de 7 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Contacto con viajero procedente de Estados Unidos. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Parte del MINSAP hasta el 10 de abril (6 casos)

61. Ciudadana cubana de 14 años, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

62. Ciudadana cubana de 3 años, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

63. Ciudadana cubana de 13 meses, residente en el municipio Camjuaní, Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

64. Ciudadana cubana de 18 meses, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso sospechoso que mantuvo contacto con extranjeros por motivos laborales. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

65. Ciudadano cubano de 5 meses, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

66. Ciudadano cubano de 7 años, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Parte del MINSAP hasta el 11 de abril (5 casos)

67. Ciudadano cubano de 13 años de edad, residente en Boyeros, La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

68. Ciudadano cubano de 6 años de edad, residente en Caibarién, provincia Villa Clara. Contacto de un familiar que, a su vez, mantuvo contacto con extranjeros por motivos laborales. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

69. Ciudadana cubana de 12 años de edad, residente en Caibarién, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

70. Ciudadana cubana de 15 años de edad, residente en Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de un caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

71. Ciudadano cubano de 10 años de edad, residente en Holguín, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Parte del MINSAP hasta el 12 de abril (6 casos)

72. Ciudadana cubana de 1 año de edad, residente en Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 12 contactos.

73. Ciudadano cubano de 14 años de edad, residente en Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 22 contactos.

74. Ciudadana cubana de 11 años de edad, residente en el municipio Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 38 contactos.

75. Ciudadano cubano de 9 años de edad, residente en el municipio Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 20 contactos.

76. Ciudadano cubano de 15 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. En vigilancia 16 contactos.

77. Ciudadano cubano de 8 meses de edad, residente en el municipio Isla de la Juventud. Contacto de casos confirmados anteriormente. En vigilancia 12 contactos.

Parte del MINSAP hasta el 13 de abril (2 casos)

78. Ciudadana cubana de 8 años, residente en Madruga, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

79. Ciudadana cubana de 11 años de edad, residente en Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Parte del MINSAP hasta el 14 de abril (1 caso)

80. Ciudadano cubano de 10 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.