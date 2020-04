Se dispara el consumo energético en La Habana en medio de crisis por coronavirus

Publicado el Jueves, 16 Abril, 2020 - 17:11 (GMT-4)

Las autoridades aseguraron que el consumo energético en La Habana alcanzaron niveles que superaron todos los pronósticos desde que el país solicitara quedarse en casa ante crisis de coronavirus.

Mario Castillo Salas, director general de la Empresa Eléctrica de La Habana, dijo al periódico Tribuna que "actualmente los hogares capitalinos cargan con los principales números, pero además son crecimientos exponenciales, lo cual impacta en las posibilidades para mantener la generación debido al combustible que debe adquirirse, y en la estabilidad de las redes, donde surgen averías como postes partidos, disparos por desbalances y sobrecargas, lo cual propicia afectaciones a la población".

El directivo explicó que para un mes de abril, el plan de la ciudad es 11-12 gigaWatt y en estos momentos asciende a 13-14 gigaWatt.

Dijo además que en estos momentos las viviendas están empleando el 80 por ciento de la energía de la ciudad, contra el 55 por ciento registrado antes de la situación epidemiológica.

El aumento acelerado del consumo llega por las medidas de aislamiento social, ligadas al alza de las temperaturas durante el mes de abril.

Además apuntó que cuando comienza a oscurecer, en las viviendas empiezan a cocinar, a encender las luces, a usar los medios audiovisuales y a diferencia de otras provincias, a partir de las 22:00 se ponen en funcionamiento los aires acondicionados, y todo ello propicia un pico muy significativo hasta la 01:00.

"Esto atribuye al residencial un peso en la demanda no solo de la ciudad, sino también del país, sin desconocer la importancia del pico diurno que en otros momentos se solapa con el que producen las empresas y las industrias, pero nunca comparable con el de la noche, el cual tiene una incidencia directa por parte de la población y llega a tornarse insostenible en cuanto a sus valores", sentenció.

Según Castillo Salas, en otras etapas de alto consumo como las vacaciones de verano, la estrategia ha sido aplicar acciones regulatorias muy fuertes dentro del sector estatal, de manera particular en la industria.

No obstante, el directivo asegura que ahora no ha sido posible, pues aunque la actividad económica no está detenida, sí ha cedido.

La Empresa Eléctrica exhorta a tomar medidas como el aprovechamiento de la luz y la ventilación naturales, apagar los equipos encendidos innecesariamente, además de ver un solo televisor, entre otras.

En la noche de ayer tuvo lugar una fuerte explosión en la Subestación Diezmero 110 kv, causante de un apagón que afectó a varios municipios habaneros.

El evento habría desencadenado lo que la Empresa Eléctrica ha descrito como “una serie de disparos asociados a la propia avería”, y una “sobrecarga por altas transferencias en la red eléctrica de la capital”.

Muchos cubanos han estado protestando en las últimas horas, a través de las redes sociales, por inesperados apagones ocurridos en los últimos días en La Habana.

Algunos han hecho notar la doble incomodidad que representa tener apagones cuando además los cubanos no deben salir a la calle para protegerse ante el coronavirus en Cuba.

Además del hecho de estar en casa casi de forma permanente, las temperaturas no han ayduado, ya que la estación meteorológica de Veguitas, en la provincia Granma, ha vuelto a implantar un récord nacional de temperatura máxima en Cuba, tras marcar el termómetro 39.7 grados Celsius este domingo 12 de abril.