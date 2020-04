El boxeador cubano José Legrá, hospitalizado en Madrid con coronavirus

Publicado el Jueves, 16 Abril, 2020 - 18:07 (GMT-4)

El boxeador cubano de 77 años, José Legrá, ha sido hospitalizado en Madrid con coronavirus, según confirmó la Federación Española de Boxeo.

En estos momentos Legrá se encuentra en el hospital Gómez Ulla con los síntomas de las enfermedad.

"La Federación española de Boxeo en nombre de su presidente, Felipe Martínez, quiere mandar fuerza y ánimo a José Legrá, ex campeón mundial del peso pluma, que está hospitalizado en el Gómez Ulla de Madrid tras presentar síntomas de contagio por coronavirus", indicó la Federación en un comunicado.

El también conocido como el 'Puma de Baracoa', por haber nacido en esa zona oriental de la ISLA, llegó a España un 14 de septiembre de 1966.

Antes había emigrado a México, en 1963, luego de que Fidel Castro prohibiese el boxeo profesional en la Isla.

Legrá fue doble campeón mundial y siete veces de Europa, entre los años 1967 y 1973.

El mítico boxeador se convirtió en campeón de Europa en 1967 venciendo por KO al francés Yves Desmarets y un año más tarde se proclamaría por primera vez campeón mundial al vencer por KO en Porthcawl al galés Howard Winstone .

Tuvo prolífica carrera con 150 combates: 135 victorias, 11 derrotas, y cuatro nulos.

En el año 1973 Legrá se retiró del boxeo. En entrevista con el diario AS, ha que evidentemente lleva una vida discreta: "Veo poco boxeo. Me invitan a veladas, pero unas veces estoy fuera porque viajo de vez en cuando a Canarias, otras no tengo ganas… en fin. Me invitan constantemente a homenajes, pero no me apetece. Y no porque saliera desencantado del boxeo. Le estoy agradecidísimo por lo que me dio".