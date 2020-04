Robert Kraft, único runner autorizado a correr por la playa de Miami durante la crisis del coronavirus

Publicado el Viernes, 17 Abril, 2020 - 07:55 (GMT-4)

Pese a que las autoridades de Miami prohibieron practicar deporte al aire libre y decretaron el cierre del paseo marítimo para detener el avance del coronavirus, existe un hombre en la localidad a quien se le ha permitido continuar con lo que viene haciendo allí desde hace 45 años: correr.

Robert ‘Raven’ Kraft comenzó a correr por las playas miamenses el 1 de enero de 1975 y desde entonces no ha parado. Con 69 años, el que ya es un símbolo de la ciudad sigue recorriendo diariamente casi 13 kilómetros al trote, una rutina que no ha abandonado ni siquiera por el brote de la COVID-19.

“Quiero dar esperanza a la gente, mostrarles que hay algo que no ha cambiado pese a que el mundo está al revés”, reveló a la agencia de noticias AFP.

“Las únicas huellas que veo ahora en la playa son las de los pájaros y las mías de días anteriores. Continuaré, todos los días, si Dios quiere, si el océano no se eleva y el coronavirus no me atrapa”, añadió.

Kraft obtuvo su autorización en parte por una prescripción médica que avala sus dolores de espalda. Sin embargo, todos coinciden en que él es en sí mismo una atracción turística que fascina a admiradores de todo el mundo, interesados en imitar su sana costumbre.

Por ello, cuando el gobernador Ron DeSantis anunció a principios de abril un confinamiento de 30 días para todos los habitantes del Estado del Sol, los múltiples seguidores de Raven solicitaron al funcionario que le concediera permiso para seguir corriendo, siempre que lo hiciera solo.

Este privilegiado por el que muchos runners en Estados Unidos y Europa sienten ahora mismo una sana envidia, posee un average de alrededor de 200.000 kilómetros acumulados durante más de cuatro décadas.

El apodo de Raven (Cuervo, en español) data de los años 70, cuando solía visitar el gimnasio de boxeo de la calle 5 de Miami, donde entrenaba el legendario Muhammad Ali. Fueron los púgiles quienes le nombraron así porque siempre vestía de negro. Actualmente continúa usando un short de ese color para ir a correr por la playa.

Podría decirse que Robert ‘Raven’ Kraft es una especie de Forrest Gump de Florida. Al igual que el personaje interpretado por Tom Hanks en el cine, comenzó a correr en solitario sin ningún motivo aparente.

Varios años después, en la década de los 80, otros corredores se le empezaron a unir. Por ello, decidió crear el club Raven Run. Todos los días a las 5:30 de la tarde sus miembros corren junto a su fundador por el paseo marítimo miamense, una costumbre que solo el coronavirus ha logrado suspender.