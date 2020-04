Cubanos por el mundo en tiempos de coronavirus: “El pueblo italiano es como un campo de trigo, se dobla pero no se rompe”

Publicado el Sábado, 18 Abril, 2020 - 09:28 (GMT-4)

Italia es uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus. Actualmente en las cifras oficiales declaran más de 172 mil casos confirmados y más de 22 mil muertes. La región más afectada es Lombardía, en el norte de Italia.

En Véneto, al noreste del país, reside desde hace 26 años Mario Crespo Martínez, un músico cubano con una destacada carrera y que obtuvo en 2019 el premio al mejor artista latino en los Latin Music Awards, de Milán.

Mario accedió a ofrecer una entrevista a CiberCuba, en la que nos narra su experiencia en esta etapa y su percepción de algunos temas socioculturales vinculados a la crisis del coronavirus.

¿Cómo fueron los primeros días del coronavirus en Italia y qué crees que hizo detonar la alarma social?

Los primeros días fueron como diciendo "sí, el virus existe, pero no me toca. Está lejano". Me sentía alerta, aunque con miedo por aquello que no conocía y que podía tocar a mi familia.

No pude evitar, por ejemplo, hacerme de un buen almacén de productos de primera necesidad teniendo en cuenta mi experiencia en períodos difíciles en Cuba.

La verdadera alarma social creo que está por llegar todavía y será la prueba más ardua que tendrán que superar nuestras sociedades. Tengo confianza en Europa y en sus principios democráticos y de bienestar social.

En esa primera etapa hubo italianos que incluso salieron a viajar por el mundo. Había una baja percepción del peligro. ¿Crees que eso ha cambiado?

Sí, había muy baja percepción del peligro, unida también a un no querer perder la reservación o el dinero invertido en el viaje planificado posiblemente tantos meses antes.

Yo mismo tenía un evento en un crucero que debía haberse hecho en los primeros días de abril. Por suerte fue suspendido porque llegaban las malas noticias de los cruceros en China y otros países, pero no fue hasta cerca del 20 de marzo que la compañía decidió la suspensión total del viaje.

En esto hay una parte de culpa, de tibieza de las autoridades y también en la acción de las compañías de viaje y tour operador que debían haber facilitado la remuneración sin tantas dificultades. Pero qué podían hacer, el virus era un enemigo potente y desconocido.

¿Cuánto tiempo llevan en cuarentena en tu región? ¿Es obligatoria?

Aquí en Italia la cuarentena empezó paulatinamente. Recuerdo que debía haber cantado el primero de marzo y al llegar a la discoteca me hicieron regresar sin trabajar, pues había una orden de cerrar todos los eventos en las discotecas y bares.

La semana después se fueron cerrando bares y restaurantes. Mi ciudad, Vicenza, se comportó rápidamente muy disciplinada y el resultado se ve hoy siguiendo las estadísticas del virus. Nuestra provincia en el Véneto es una de las más bajas en cuanto a contagios y muertes.

El grupo más vulnerable son los mayores de 60 años ¿Qué rol tienen los abuelos en la cultura italiana?

En todas las sociedades los abuelos son los sabios de la tribu, los que guardan la experiencia y ayudan los jóvenes a tomar decisiones acertadas. Esta falta se hará sentir en los tiempos venideros.

Los abuelos en Italia tienen un rol social muy importante que pasa del normal cariño parental al cuidado de los nietos, en familias donde trabajan ambos padres.

Tienen incluso hasta un rol de verdaderos amortiguadores en el ámbito económico, que se notó en los tiempos de la crisis del 2008 y que todavía hoy necesitan tantas familias sin empleo. Este tema seguramente serán parte de aquella alarma social de la cual hablamos antes.

Trabajas en discotecas y centros nocturnos. ¿Cómo afecta esta crisis al sector del ocio y a los creadores y artistas?

Todas las actividades han sido suspendidas por tiempo indefinido, nuestro sector será el último que regresará a la normalidad seguramente, pero de esta experiencia se saca algo bueno.

Tantos colegas, incluso yo mismo, estamos cultivando formas alternativas de llegar a nuestro público. Por ejemplo, a través de la web. Hasta ahora esto se ha hecho por amor al arte, pero veremos cómo se desarrollarán plataformas donde el consumo de estos eventos será directamente monetizado.

Al artista le basta un pequeño espacio físico y mental para realizar su obra. Esta inmovilidad forzada en mí favorece un nivel de concentración en el acto creativo que en un futuro aplicaré como método de trabajo.

Cuando seamos libres de ir donde queramos yo creo que me encerraré voluntariamente para componer mi música y canciones.

En todo el mundo se han visto las imágenes duras de la situación del Norte de Italia ¿por qué no tuvo el mismo impacto esta crisis en el resto del país?

En el norte y específicamente en Lombardía. El tejido económico y social de la Lombardía es denso, contactos internacionales, industrias, comercio, desfiles de moda, actividades culturales y de entretenimiento.

En Italia tal densidad baja según vas bajando de latitud. Hay estudios recientes de una especie de correlación entre la cantidad de contagiados y la contaminación atmosférica de polvos sutiles.

También el Véneto que fue golpeado, pero no como Lombardía, es diferente en cuanto a densidad de población y de actividades económicas. Un poco esta conjetura puede explicar tamaña diferencia.

¿Dónde crees que radica la fuerza de Italia para salir adelante y ser un país a la vanguardia en el arte, la moda, la gastronomía y otras esferas?

El pueblo italiano es como un campo de trigo que se dobla con el viento, pero no se rompe y una espiga salva la otra. Creo que su fuerza está no tanto en enfrentar como sí en adaptarse. Es ese tipo de energía un poco "Zen" que se alimenta de la fuerza del enemigo y la devuelve acrecentada con la propia, como reacción.

Solo el ingenio salvará a Italia y como en otros tiempos se manifestará si es necesario. El ingenio en lo artístico y en lo científico.

Se tiende a hablar de Italia de su cocina, de su ópera, sus museos, su arquitectura, sus paisajes, y nos olvidamos de los científicos italianos que están entre los mejores del mundo en tantísimos campos, desde el sector aéreo espacial hasta el necesario sector bio-médico.

Vives fuera de Cuba hace muchos años, pero mantienes conexiones afectivas. ¿Qué crees que pueden aprender los cubanos de esta experiencia de vida que han tenido los italianos?

Pedirle a Cuba aprender algo nuevo de situaciones como esta es imposible. Para el pueblo de Cuba calamidades de este tipo no son nuevas, desde el dengue, zica, hasta la fiebre amarilla en su momento. Pienso que los anticuerpos culturales ya estén formados para cosas de este género.

Los médicos cubanos cuentan con la herencia que les dejó Carlos J. Finlay que aún sin tantos medios supo enseñarle al mundo de dónde venía el contagio. Así que creo que Cuba no sufrirá como otros países esta pandemia, porque hay una sabiduría desde el punto de vista epidemiológico.

El sistema de salud pública cubano sustituye la falta de infraestructuras y medios, con una capilaridad muy efectiva. Los tiempos de reflexionar y aprender llegarán más tarde. En este momento es necesario actuar y más que nunca la política debe dejarse guiar por la ciencia, por la verdadera ciencia.

¿Qué nuevos temas vendrán en tu carrera profesional cuando esto termine? ¿Cuándo crees que será tu próximo concierto?

El próximo concierto lo haré muy pronto, en la sala de mi casa y lo trasmitiré por directo en mi perfil de Facebook. Estoy por sacar una canción nueva con un tema alegórico, no explícito, sobre esta realidad de la cuarentena.

Creo que aprovecharé este tiempo para llevar a cabo viejos proyectos que la cotidiana lucha por la supervivencia económica no me ha dejado desarrollar. Cuando esto termine creo que la actividad de música en directo tendrá un crecimiento. El público en cuarentena sufre la falta de estas cosas y regresará con más ganas de disfrutar un buen concierto.