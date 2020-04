Yomil responde a las críticas por pedir una mujer que le arregle el clóset de los zapatos

Publicado el Domingo, 19 Abril, 2020 - 12:36 (GMT-4)

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo respondió a las críticas que suscitó un post suyo en el que pedía "una pretendiente que me ayude a organizar el reguero" junto a una foto de su clóset abarrotado de zapatos.

El post generó gran revuelo, pero no precisamente porque el integrante del dúo Yomil y El Dany buscaba una mujer para que le organizara el clóset, sino porque cientos de internautas lo tildaron de especulador.

Yomil se sintió en la necesidad de aclarar que a él no le falta humildad porque él es "probablemente uno de los chamacos que más trabajo ha pasado".

"De mi piquete yo era uno de los que menos tenía. Yo dormí con mi mamá hasta los 21 años en la misma cama con un muelle en el medio que nos pinchaba cada vez que nos movíamos. Yo no tenía nada que ponerme. Mi mamá lloraba porque todos mis amigos iban al Coppelia y yo no podía ir porque no tenía zapatos", contó el artista.

"Si yo quisiera especular hace rato les hubiera mostrado mi casa, mi otro clóset, la casa de mi mamá. Yo no tengo que especular y si quiero mostrar mis logros tampoco tiene nada de malo", añadió.

El reguetonero aseguró que su única intención fue "interactuar con las ricaperris que me siguen", que es su manera de referirse a sus fans mujeres.

Yomil pasó por toda su explicación, en la que hizo un recuento de sus buenas acciones apoyando a la gente necesitada de su barrio, ignorando el hecho de que lo que en realidad no está bien en su post es asumir que la tarea de una mujer es recoger el reguero de un hombre y contribuir a un discurso y un estereotipo machistas.

Esto solo demuestra lo intrínseco que está el machismo en el cubano en general, pues no fue solo el reguetonero el que no sintió que algo en sus palabras estaba mal, sino también los cientos de usuarios, principalmente mujeres, que le comentaron la publicación.

"Ábreme que voy para allá", "¿Cómo los quieres por colores, marca?", "Ya voy para allá, ábreme", "A tu merced, papi", "Yo te recojo todo, te lavo, te cocino", son algunos de los comentarios que sus seguidoras le dejaron y que se repiten en todo el post.

Fueron muy pocas quienes le aseguraron que él "no estás buscando una novia sino una criada" o que lo que tenía que hacer era "donar un poco de zapatos porque tienes demasiados".

El opositor cubano Eliécer Ávila utilizó el post de Yomil para contraponer dos imágenes distintas de la Cuba actual, y lo comparó con la periodista independiente Camila Acosta.

"Camila Acosta, joven cubana que habla de la realidad del pueblo, desalojada, multada y sobreviviendo con lo mínimo. Yomil, que no habla de política, con 50 mil horas de menos estudios, no encuentra cómo organizar su autorizada 'fortuna'".