En plena crisis de coronavirus, cubano denuncia falta de higiene, hambre y necesidades en un hospital de Holguín

Un cubano identificado en Facebook como Ricardo Ramírez denunció en la red social la falta de higiene, el hambre y las necesidades que enfrentan los pacientes aislados por sospecha de coronavirus en un hospital de Holguín.

"Yo vivo en una POTENCIA MÉDICA... 4 días aquí y la insalubridad reina... hay Hambre, necesidad... de todo tipo de carencias... y nadie excepto los médicos hace nada... esto es Holguín, Hospital Lucía Íñiguez...sala 4to F... perdón, vertedero 4to F", afirmó en su publicación.

El internauta, por cuyos comentarios se infiere que está en una sección de aislamiento para pacientes con coronavirus, también compartió dos videos donde puede apreciarse el estado de las instalaciones, con baños sucios y pasillos con basura.

En las salas los pisos están manchados de alguna sustancia amarilla y los colchones tendidos con sábanas con restos y marcas de sangre y de otros fluidos.

Además, en uno de los videos asegura que eran las 2:45 pm y todavía no habían llevado la comida a los pacientes hospitalizados y en aislamiento por coronavirus, cuya cifra en todo el país asciende a 3 232 ingresados.

"Hasta cuando van a violar con lo establecido??? Un país luchando, los médicos trabajando duro y unos pocos irresponsables se encargan de destruir con el mal trabajo, nadie controla, nadie hace nada... es denigrante una salud así... dónde están los directivos que velan por nuestra salud... al final nos obligan a videos como estos a ver si se dan cuenta de algo que ven todos los días...", expresó Ramírez.

Uno de los videos que muestra las áreas de aislamiento en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez de Holguín ha tenido más de 10 000 reproducciones y el otro más de 500.

La tercera publicación también obtuvo decenas de reacciones, donde los internautas criticaron la situación sanitaria del hospital en medio de la pandemia.

"Es una vergüenza para el jefe de servicio y las auxiliares de limpieza que le divulguen esto por no hacer bien su trabajo; pero el que le toca no supervisa era para que los botaran a todos porque eso es churre viejo pero a ellos no les importa porque cobran salario que es más que un ingeniero, y esto si tiene solución si los dirigentes se lo proponen, porque salud e higiene tienen que ir de la mano juntos", dijo la usuaria Ania López.

Raúl Lobaina, por su parte, afirmó "Las ciberclarias van a decir que no es Cuba que eso es en Haití, ya verán, entonces yo lo comparto y me dice uno que vive en esa misma provincia que soy obtuso".

"Claro que no es el país! es el sistema y el gobierno que no funcionan! Exportan a mucho médicos, al sistema de salud! Segurísimo que esa está limpio, lo hay peores!", expresó otra internauta.

Yunior Fernández también comentó "Cómo puede ser, si Cuba es una potencia mundial de la salud, despierten aquellos que todavía están durmiendo y vean la realidad de lo que ofrece un sistema como el que tiene la dictadura".

Cuba ha habilitado diferentes áreas de aislamiento para personas con sospecha de coronavirus en hospitales, algunas escuelas y otras instalaciones del país.

Aunque algunos de los internados han confirmado que la atención médica es excelente y que la comida ha mejorado, la mayoría critica el estado de las instalaciones en general, donde muchas veces no hay ni la ventilación necesaria cuando se registran picos de calor de hasta 39 grados celcius.

Este lunes Cuba informó de otros 52 casos positivos al coronavirus, lo que eleva la cifra total de contagios en el país a 1 087. Hasta el momento se han reportado 36 fallecimientos.

El total de personas que ha recibido el alta médica tras vencer la infección del coronavirus ascendió a 285 en las últimas 24 horas, luego de que se reportara que 30 nuevas personas se sobrepusieron a la enfermedad.