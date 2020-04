Actor de Broadway Nick Cordero pierde una pierna a causa de complicaciones por el coronavirus

Publicado el Domingo, 19 Abril, 2020 - 18:11 (GMT-4)

0 shares - 0 comentarios

El reconocido actor de Broadway, Nick Cordero, se encuentra hospitalizado grave desde que dio positivo al coronavirus el 31 de marzo, y ha sufrido varias complicaciones, entre ellas, la amputación de su pierna derecha.

El artista, nominado al Premio Tony como mejor actor protagonista de un musical, lleva 17 conectado a un respirador e inconsciente en la unidad de cuidados intensivos del Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles. Al descubrirle un coágulo en su pierna derecha, los médicos comenzaron a suministrarle anticoagulantes, pero tuvieron que suspender la ingestión porque le estaba provocando hemorragias internas.

Al verse obligados a dejar de darle los anticoagulantes, los médicos tuvieron que amputarle la pierna, antes de que el coágulo que tenía dentro pusiera aún más en riesgo su vida.

"Le dejamos de dar anticoagulantes pero eso iba a causar coágulos en la pierna derecha, por lo que la pierna derecha será amputada hoy", escribió su esposa Amanda Kloots en sus historias de Instagram.

En la noche de este sábado, Kloots informó: "Nick salió del quirófano con vida y ahora irá a su habitación a descansar y recuperarse".

Su esposa, Amanda Kloots, escribió en Instagram el sábado a la noche que Cordero, de 41 años, “salió del quirófano con vida y ahora irá a su habitación a descansar y recuperarse".

"Todos tratamos de mantenernos positivos y fuertes sabiendo que está en el mejor cuidado. Lo extraño terriblemente. No se me permite ir de visita, por supuesto, y no puedo hacer nada para ayudarlo. Nick también está asustado, esto ha ido de mal en peor", escribió su esposa a principios de abril.

Hace unos días, su cuadro clínico empeoró y Amanda recurrió a todos sus seguidores en busca de apoyo: "Todo mi mundo se ha detenido. Por favor, recen por mi marido. Guerreros de oración, círculos de oración, lo que sea que tengan. Energía, meditación, pensamiento positivo. Él está luchando por su vida ahora mismo".