Conoce a Majela Rodríguez, actriz y cantante cubana que apuesta por la música pop

La joven cantante cubana Majela Rodríguez lleva un tiempo abriéndose paso en la industria artística, con una apuesta por la música pop, a la que le ha sumado matices urbanos y que ya le está dando frutos.

Majela acaba de estrenar el tema Independiente, en colaboración con Aaron Bodden, rapero y bailarín de hip hop de Miami, que se dio a conocer tras su participación en el show televisivo La banda. En el nuevo tema, que se estrenó acompañado de un videoclip, la cantante cubana demostró su talento y su versatilidad cantando en español e inglés.

El tema ha tenido muy buena repercusión en redes sociales y podría convertirse en uno de los éxitos del verano en Miami.

Majela se ha movido entre la música y la actuación en su carrera artística. En Cuba, participó en algunos programas dramatizados como La Dosis Exacta y Cuando una Mujer y también trabajó como extra en películas y videoclips.

Pero la joven se dio cuenta de que su gran pasión era la música, y en 2016 lanzó su primer álbum, Quiero saber, con 11 canciones compuestas por ella misma y cuyo videoclip homónimo le valió su primera nominación a los Premios Lucas.

Ese mismo año fundó su propio grupo musical, con el que actuó por primera vez en la gala de premiaciones de los Premios Lucas 2016, celebrada en el Teatro Karl Marx de La Habana a principios de 2017. Además, se presentó en populares programas de la Televisión Cubana como Complotazo, Talla Joven, A puro corazón y su música se transmitió en varios programas de radio.

Asimismo, se ha presentado en varios espacios habaneros estatales y privados, como el Café Cantante del Teatro Nacional, el Café Bertolt Brecht, los bares Mango, Aché y 3D y el bar-restaurante Tocororo, donde tuvo una de sus peñas más populares.

Majela también ha trabajado con el grupo Yuly y Havana C; y con los cantautores cubanos Raúl Paz, con quien se presentó en varios lugares en Cuba, y Kelvis Ochoa, con quien comparte el tema Demasiado amarte.

En 2017, lanzó su segundo álbum,, también con 11 canciones compuestas por ella, y su segundo videoclip oficial, Tengo miedo, que se ubicó entre 13 videos más populares de los Lucas 2017.

En 2018 comenzó a trabajar en otras 11 canciones para conformar su tercer álbum y tiene en su haber otros tres videoclips de los temas Ahora, Que no pare la música y Breaking all the Rules.

Además de actuar, cantar y componer sus propias canciones, Majela también habla inglés y chino. Este último lo aprendió durante los tres años que vivió en China (2006-1009), donde hizo varios trabajos como modelo y cantó en diferentes programas de televisión local.