Milan, hijo de Shakira y Gerard Piqué, sorprende con un emotivo poema dedicado a su papá

Estas semanas de cuarentena están siendo un momento ideal para que tanto niños como adultos den rienda suelta a su creatividad e imaginación para sobrellevar el confinamiento. Ese es el caso de los hijos de Shakira y Gerard Piqué, que durante estos últimos días han demostrado varias habilidades. Mientras que el benjamín puede presumir de ser el mejor fotógrafo de su madre, el mayor ya ha dejado claro su interés por colorear camisetas y le hizo una a su madre. Pero esta vez le ha tocado a su padre ser el destinatario de un regalo de valor incalculable.

Milan, de 7 años, ha escrito un poema en inglés dedicado a su papá en el que se deshace en halagos hacia él. El escrito describe al futbolista como un padre cariñoso y entregado a sus hijos, que siempre juega con ellos y nunca les pone tristes.

El orgulloso padre no ha podido evitar compartir este emotivo poema a través de Instagram, donde ha publicado una fotocopia del manuscrito. "Poema de Milan. Muy orgulloso de él!", ha expresado junto a la imagen.

Sin duda, Gerard Piqué está encantado con estas palabras que le ha dedicado su hijo mayor, quien le considera su mejor amigo, y ante la dulce publicación cientos de usuarios han aplaudido la creatividad del niño.

Este es el poema traducido al español: "Mi papá. Quiero a mi encantador papá. Él siempre me hace feliz. Es el mejor amigo que he tenido. Nunca me hace sentir triste. Juega a todos los deportes conmigo y le gusta ir en moto de agua. A los dos nos gusta subir a los árboles y huir de las abejas. Inventamos muchas cosas y jugamos al ajedrez como reyes. Nos gusta saltar a los brazos y luego nos gusta abrazarnos. Nos gusta montar en bicicleta y hacer caminatas. Amo a mi encantador papá que siempre me hace feliz".

Gerard Piqué está pasando la cuarentena con su pareja, Shakira, y sus dos hijos, Milan y Sasha, de 7 y 5 años respectivamente, en su casa de Esplugues de Llobregat (Barcelona, España). Juntos están pasando tiempo en familia ahora que tanto el futbolista como la cantante han puesto en pausa sus agendas.

Durante los últimos días, Shakira también ha estado mostrando las facetas y actividades que están desarrollando sus hijos a través de Instagram.