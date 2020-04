Fallece la madre del humorista cubano Gustavito

Ada Veranes, la madre del humorista cubano Geonel Martín, mejor conocido por todos como Gustavito, ha fallecido.

La triste noticia ha sido compartida por su amigo y compañero de trabajo, el humorista cubano Ulises Toirac, a través de un emotivo post que compartió en su perfil de Facebook en el que mostró la gran consternación que sintió tras conocer la partida de la señora.

"Acabo de enterarme de la muerte de Adita. Ada Veranes. La madre de Gustavito Sabadazo, mi compadre y hermano. Una tristeza gigante me ha golpeado en dos segundos. Una sensación de desamparo. Mi viejuca alegre era un cascabel perenne. Durante casi diez años acogió en su casa los ensayos de nuestro "¿Jura Decir la verdad?" y no hubo mejor decisión en la historia de ese programa", fueron las primeras palabras de Toirac.

El comediante recordó a Adita con mucho cariño y como una mujer "vivaracha, trabajadora, amante de la vida y enamoradísima de su hijo y sus nietos". Asimismo, ha querido enviar su apoyo a Gustavito en este difícil momento.

"Se comportaba absolutamente invisible durante los momentos que trabajábamos y cuando resurgía para un café, un refresco, la merienda o en un descanso, era todo risas y abrigo y sabiduría. Reía de los chistes que planificábamos una y otra y otra vez como la niña que nunca dejó de ser tras sus hermosísimos ojos eternamente azules. Vivaracha, trabajadora, amante de la vida y enamoradísima de su hijo y sus nietos no tenía que brindar porque su actitud te dejaba tener la seguridad de que podías disponer de lo suyo. Ha pasado un ángel. Fuerza mi compadre", concluyó.

Varios han sido los mensajes de condolencia que ha recibido Gustavito de parte de seguidores y amigos del entorno del humor a través de las redes sociales y de la propia publicación de Toirac.

"¡Qué señora tan agradeble y tan buena! Siempre con una energía admirable y siempre alegre. Lo lamento mucho Geo, ojalá su luz esté siempre con nosotros", le escribió el humorista Ivan Camejo. "EPD. Excelente ser humano", añadió el actor Alexis Valdés.

El comediante Antolín El Pichón, por su parte, comentó: "Ada nunca me dijo ni Pichon ni Ángel siempre me decía el guajiro y ¿tú qué?. Sabes lo que siempre te quise y te apreciaba, creo que todos los actores de Sabadazo y Jura decir la verdad siempre te estarán agradecido por tu forma. Gracias a todos los que han expresado su cariño al niño, al Gusta. EPD".

Al parecer, Gustavito se encuentra actualmente de visita en la ciudad de Miami (Florida), por lo que estaría haciendo todas las gestiones pertinentes para partir hacia la isla.

"Mis condolencias para ti Geo. Se lo mucho que la extrañarás. Se fue la dulce y cariñosa Ada pero ahora ella ocupa un lugar junto a Dios. Nunca la olvidaré, me llevo sus palabras cuando hablé con ella el 31 de diciembre "como no voy a acordarme de ti muchacha" E.P.D bella dama", "Querido amigo, recibe mis más sinceras condolencias. También perdí a mi madre estando lejos y no pude viajar rápido, sé lo que estás sintiendo, solamente Dios puede darte el consuelo. Te mando un abrazo muy fuerte", expresaron unos amigos de la familia.