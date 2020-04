Mijail Mulkay cumple 46 años en plena cuarenta: "Seguimos como Van Van, ahí"

¡El actor cubano Mijail Mulkay está de celebración! Este 20 de abril el artista está cumpliendo 46 años de edad y aunque no ha podido festejar su fecha como merece a causa de la cuarentena que se encuentra cumpliendo en su casa de Miami (Florida) debido al coronavirus, esto no ha impedido que haya tenido su pequeña fiesta arropado de algunos de sus seres más queridos.

El artista tuvo su tarta de cumpleaños y pudo soplar velas en honor a su nueva vuelta al sol, todo gracias a una sorpresa muy especial que le preparó su querida esposa, la cantante cubanoamericana Olga Thomas.

Y es que la sorpresa de Olga Thomas no solo estuvo acompañada por un cake, sino además de un emotivo vídeo compuesto por mensajes de varios familiares de Mulkay en el que le desean un feliz cumpleaños.

Junto a las imágenes que subió a su perfil de Instagram, el propio actor compartió un texto en el que se mostró muy agradecido con su esposa por este tremendo detalle, ya que a pesar del confinamiento y la distancia, pudo ver y recibir en su día el amor de los suyos.

"20 de abril, ya son 46 y seguimos como Van Van, ahí. A pesar de la cuarentena mi Olga Thomas me sorprendió con la mejor fiesta y un regalo que me caló hasta los huesos, ver a mi madre, mis hijos, mi abuela, mis tíos, mis suegros y muchos de mis amigos de toda la vida, fue algo que no tengo cómo agradecer, es un video muy especial con familiares y amigos, con saludos muy especiales, nada como saber que provocas en la gente sentimientos tan bonitos, gracia a todos desde lo más profundo de mi corazón", escribió.

Además de los mensajes de felicitación de su familia, el artista también ha recibido a través de las redes sociales cientos de enhorabuenas por parte de amigos, seguidores y también de su esposa.

Acompañado de varias fotos de la celebración, Olga Thomas ha escrito en su cuenta de Instagram un cariñoso mensaje a Mulkay en el que le cataloga como "el mejor ser humano que existe".

"Hoy cumple años el mejor ser humano que existe que existe, punto. I love you mucho bb. Gracias todos los que formaron parte de esto tan especial", escribió.