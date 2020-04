Cubano de Miami que estaba varado en Cuba dice que en la isla lo tiene todo y que volvería a irse mañana

Un cubano residente en Miami que estaba varado en Cuba por el coronavirus -y que regresó en uno de los dos vuelos que arribaron a Miami este viernes- dijo antes salir de la isla que allí lo tiene todo, y que solo regresaba a Estados Unidos por su familia.

“Yo aquí lo tengo todo, no me falta nada”, declaró en el Aeropuerto Internacional de La Habana.

Algo similar reiteró al llegar a Miami y ser entrevistado por Yusnaby Pérez.

“Yo no quería ni venir, allá el coronavirus casi ni está, yo amo a mi país y mi país me ama”, dijo el joven. “Si tengo que irme mañana me vuelvo a ir”, añadió.

A diferencia de ese joven, los restantes entrevistados expresaron alivio de estar ya en suelo norteamericano, y precisaron las dificultades que vivieron en Cuba en las últimas semanas, sobre todo para conseguir alimentos.

"El alivio de poder irme es grande. La sensación de que no tenía problemas de salud, ni en el trabajo (Baxley, Georgia), disminuyó el estrés y ocupé esa energía en ayudar a mi familia", dijo por su parte Rodolfo Díaz, un ingeniero cubano-estadounidense que reside en Georgia en declaraciones a la agencia Reuters.

Entre los viajeros, había cubanos con residencia en Estados Unidos que originalmente pensaron que no podrían regresar debido a la prohibición del gobierno cubano de que ciudadanos que mantenían derechos legales en Cuba salieran de la isla, pero finalmente obtuvieron los permisos de la oficina de inmigración.

En total, fueron reubicados unos 320 pasajeros en dos aviones. Los vuelos arribaron uno a las 12 del día y otro a las 4 de la tarde (hora local).

Aunque son vuelos humanitarios, la embajada de Estados Unidos no cubrirá el precio de los pasajes, estimado en unos 342 dólares y que tiene que pagarlo el pasajero, si tiene acceso a Internet.

Se desconoce la cifra total de residentes y ciudadanos de Estados Unidos varados en la isla. Las propias autoridades cubanas dijeron que se estiman en más de 800, sin contar a los repatriados y quienes ingresaron al país con su ciudadanía cubana activa.

Telemundo 51 afirma que se está hablando de la posibilidad de dos vuelos más que podrían realizarse el 4 y el 5 de mayo, también con aviones de Delta y organizado por la embajada, aunque la sede diplomática no ha confirmado esa información.