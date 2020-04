Declaran en cuarentena a comunidad en Isla de la Juventud por brote de coronavirus

El Consejo de Defensa Municipal de la Isla de la Juventud declaró en cuarentena el área denomina Los Paneles, ubicada en el Consejo Popular La Fe, debido a un nuevo brote de coronavirus en el que se confirmaron 12 nuevos casos positivos.

Desde el pasado viernes a las 6:00 pm se implantó el confinamiento total a cerca de 2.000 personas residentes en 608 viviendas.

A partir de ese momento, estudiantes universitarios y miembros de las organizaciones de masas realizan un levantamiento para identificar ancianos que viven solos y personas con padecimientos de salud, a quienes se les trasladarán sus víveres y medicamentos.

Según una información del periódico local Victoria, el número de áreas en cuarentena asciende ahora a cuatro, luego de que días atrás se implantara dicha condición en zonas de los consejos populares de Pueblo Nuevo y Abel Santamaría, y se cerraran los accesos a Nueva Gerona.

En la Isla de la Juventud se han detectado hasta el momento 35 casos de coronavirus, lo que representa la mayor tasa de incidencia en el país, debido a que posee menos habitantes que las provincias.

De los 35 confirmados, 34 presentan una evolución satisfactoria y hubo un fallecido. Además, hay 136 sospechosos y cerca de 355 personas permanecen bajo vigilancia por el sistema de atención primaria de salud.

El director de salud municipal, Israel Velázquez Batista, reveló que se trabaja en dar el alta a los primeros pacientes, luego de que un segundo test de PCR en tiempo real dio negativo.

“Hemos podido llegar con la pesquisa activa a más de un 60 por ciento de la población total, pero se orienta a las personas no esperar por este procedimiento y ante cualquier síntoma acudir al médico”, subrayó.

El pasado jueves, durante una visita del viceministro de Salud Pública, Alfredo González Lorenzo, este advirtió que “el contagio es real y si no existe una autorresponsabilidad ciudadana, si no se cumple con las medidas, se pueden presentar más eventos como el de Abel Santamaría y La Fe”, donde el origen del brote no ha podido localizarse.

Este sábado el Ministerio de Salud Pública dio a conocer 52 nuevos casos de coronavirus en Cuba, por lo cual la cifra total de pacientes ascendió a 1.337 desde el inicio de la epidemia en el país.

En las últimas horas un barrio en la provincia de Pinar del Río fue puesto también en cuarentena. Se trata de La Ceiba, del municipio Guane, donde se reportó un evento de transmisión local de coronavirus de 12 casos confirmados.

Julio César Rodríguez Pimentel, presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), detalló que se restringe la circulación hacia y desde la citada zona, y se establece la vigilancia sanitaria en el punto de control de Las Catalinas. No obstante, se garantiza la transportación de los residentes que tienen tratamiento contra el cáncer y de quienes reciben hemodiálisis en la cabecera provincial.

En Cuba existen 34 eventos de transmisión local del coronavirus, localizados en 27 municipios de 12 provincias y en la Isla de la Juventud, según el sitio web oficialista Presidencia de Cuba.