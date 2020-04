Díaz-Canel pide mejorar la organización en los hospitales cubanos durante la pandemia de coronavirus

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó al Ministerio de Salud Pública (MINSAP) a mejorar la organización en los hospitales, los cuales han suspendido todas sus consultas y procedimientos no urgentes y están prácticamente dedicados de lleno a enfrentar la pandemia de coronavirus.

Durante una reunión con el grupo de trabajo creado para la prevención y el control de la COVID-19, Díaz-Canel recalcó que las autoridades sanitarias tienen que centrarse en el control de los focos de transmisión y en la protección de su personal, precisamente dos de los principales problemas que afectan al país en este momento.

“Desde Salud Pública tenemos que seguir precisando la organización hospitalaria, para que los hospitales no estén sobrecargados de pacientes que aún no están confirmados y que eso nos pueda complicar el contagio allí”, subrayó.

El MINSAP confirmó el pasado sábado 52 nuevos casos de coronavirus, con lo cual el total de pacientes en la isla ascendió a 1.337.

“Hay que trabajar fuertemente en los focos que tenemos detectados y en los que se detecten”, añadió.

Al respecto, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, precisó que actualmente se mantienen abiertos 39 eventos de transmisión local de coronavirus, de los cuales 12 están ubicados en la capital.

Portal Miranda anunció que antes de que finalice abril deben cerrarse varios de ellos: el de la comunidad Camilo Cienfuegos, del municipio Consolación del Sur, en Pinar del Río; el del consejo popular Acosta, del municipio 10 de Octubre, en La Habana; el de Naranjal, en el municipio de Matanzas; el de Turiguanó, del municipio de Morón, en Ciego de Ávila; y los de Nicaragua y Avenida Cárdenas, ambos del municipio Banes, en Holguín.

Todos estos eventos, seis en total, están próximos a concluir por el tiempo que llevan sin reportar ningún caso positivo de coronavirus. No obstante, no se cerrarán hasta que no se cumplan los ciclos correspondientes a dos periodos de incubación de la enfermedad, que son 28 días, para garantizar que se han cumplido todas las medidas de aislamiento social, recalcó el funcionario.

Por su parte, Díaz-Canel señaló como una de las prioridades la protección del personal de la salud, algo que evidentemente no se está cumpliendo, pues el número de sanitarios contagiados con la COVID-19 crece a medida que se incrementan los casos de infectados en el país.

Solamente en la capital, hasta el pasado jueves había 102 profesionales diagnosticados, según informó el semanario oficialista Tribuna de La Habana.

El riesgo que enfrentan médicos, enfermeros y otros trabajadores del sector, quienes diariamente se exponen a altas cargas víricas, se ha agravado por la precariedad del sistema hospitalario cubano. Esta semana un reportaje del Sistema Informativo de la Televisión denunciaba que en Villa Clara los médicos no tenían implementos de seguridad necesarios para protegerse del coronavirus.

Sin embargo, en la reunión de este sábado el ministro no se refirió a estas cuestiones, según el resumen del encuentro publicado por el diario Granma.

Portal Miranda se limitó a informar que se ha habilitado un programa integral de consulta psicológica para atender a la población, a los trabajadores del sector y a los pacientes internos en hospitales y centros de aislamiento, para brindarles herramientas que los ayuden a superar este periodo de confinamiento y restricciones de todo tipo.

SE EXTIENDEN LAS RESTRICCIONES ADOPTADAS EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, anunció que las medidas tomadas en este sector se extenderán más allá del plazo previsto inicialmente.

En tal sentido, la suspensión del servicio de revisión técnica automotor se mantiene hasta el próximo 30 de junio, mientras que la vigencia de los certificados se extenderá hasta el 30 de julio.

De igual modo, los trámites de la Licencia de Operación del Transporte quedan suspendidos hasta el 23 de mayo. Se asegurará la devolución del importe del pasaje de transporte terrestre y marítimo hasta el 24 de junio, sin costo adicional alguno.

Asimismo, la aerolínea Cubana de Aviación ya canceló sus operaciones nacionales e internacionales hasta el 31 de mayo.