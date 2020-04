Kylie Jenner se compra una lujosa mansión de 36 millones de dólares en medio de la pandemia de coronavirus

La empresaria y estrella de la telerrealidad estadounidense Kylie Jenner se compró una lujosa mansión de 36.5 millones de dólares en Los Ángeles, en medio de la pandemia por coronavirus.

La multimillonaria de 22 años se mudó a su nuevo hogar de 19.250 metros cuadrados con su pequeña Stormi, según dio a conocer el portal especializado en entretenimiento TMZ.

La mansión está ubicada en el barrio residencial Holmby Hills, en el distrito Westwood y colinda al este con Beverly Hills. La casa está cerca de la de su hermana Kendall y su expareja y padre de Stormi, el rapero Travis Scott.

Vista aérea de la mansión / Foto de agencia inmobiliaria

La mansión tiene siete habitaciones, dos suites para huéspedes con jardín propio y entrada privada y dos apartamentos para invitados con cocina y sala de estar.

Además, tiene un cine, una pantalla de proyección al aire libre, un gimnasio completamente equipado, una cancha de baloncesto y, por supuesto, una lujosa piscina con medidas profesionales y diferentes espacios de ocio a su alrededor.

Foto de agencia inmobiliaria

Por si fuera poco, la casa tiene una cocina profesional, así como varios bares y salas de juego de diferentes ambientes.

Fotos de agencia inmobiliaria

La mansión la completan una caseta de seguridad con un avanzado sistema de vigilancia y un enorme garaje en el que caben sus múltiples coches –una de sus pasiones– y los de sus invitados.

Kylie fue nombrada por la revista Forbes como la multimillonaria que hizo su propia fortuna más joven del mundo. La estrella de Keeping Up With The Kardashians debe su patrimonio a su gran imperio de maquillajes. La joven comenzó en 2015 vendiendo labiales y hoy tiene varias marcas que le generan millones de dólares.

Según Forbes, la menor de la mediática familia Kardashian tiene una fortuna de unos 1700 millones de dólares y no es un secreto que adora los lujos, la extravagancia y el exceso.

La joven también ha hecho su aporte a los esfuerzos por combatir el coronavirus con una donación de un millón de dólares distribuidos en varios hospitales de Los Ángeles.