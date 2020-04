Bailarín cubano en Israel: “El baile social en pareja es una de las cosas que más se extraña”

Por Gretchen Sánchez:

Israel es un país con una compleja realidad sociocultural que tienen un gran peso en las políticas adoptadas para enfrentar la crisis del coronavirus. En sus estadísticas oficiales declaran más de 15.400 enfermos diagnosticados positivos por COVID-19 y más de 200 muertes por esta causa.

Es una nación con una diversidad y complejidad social bastante desconocida en Cuba, pero paradójicamente, en Israel la cultura cubana goza de gran aprecio y la música cubana es muy popular.

En una ciudad cerca de Tel Aviv se desarrolla el proyecto Nanoche Company que lideran el cubano Nano Hechavarria Ulloa y su esposa Bat-hen Hechavarria, de origen israelita. CiberCuba conversa con este bailarín para conocer su historia en tiempos de confinamiento.

¿Cómo llega un cubano a Israel?

Soy de Santiago de Cuba. Llegué a Israel el 12 de abril del 2013. Vine a vivir a una ciudad cerca de Tel Aviv, que se llama Ness Ziona.

La familia cumple con la cuarentena en tiempos de coronavirus en Israel

Mi esposa y yo nos conocimos en Cuba, en un verano que ella fue de vacaciones a Santiago y fui su profesor de baile. Ya llevamos 7 años juntos en este proyecto de vida y tenemos una bebé de 8 meses.

¿En qué consiste el proyecto artístico Nanoche?

Nanoche es una academia de baile. Soy maestro no solo de salsa, también de bailes afrocubanos, reggaetón y bailes latinos.

Me formé desde niño en las casas de cultura de Santiago de Cuba. Estuve en grupos folclóricos como Areíto, Abureye, Icache. Fui parte del mejor grupo de salsa en el oriente cubano, Casino.com, y luego creé mi propio grupo en la isla, se llamaba NanodSalsa.

Nano, clase con música en vivo, Academia Nanoche en Israel

Al llegar a vivir a Israel con mi esposa, pensamos que esta academia sería un buen proyecto común. Ella organiza todas las clases, eventos y lleva la agenda de los estudiantes. Juntos levantamos aquí la cultura cubana bien arriba.

Israel es un país muy desconocido para los cubanos. ¿Tiene aceptación un proyecto cultural como este allí?

Los cubanos y latinos son amados por la gente en Israel. Les encanta la música cubana aquí. Hay clubes inmensos de salsa en Tel Aviv y escuelas de salsa en casi todas las ciudades del país.

Hacen festivales de salsa de 2000 personas, dos veces al año y a ellos traen grupos de Cuba. Por ejemplo, estuvieron aquí, Maykel Blanco, Havana de Primera, los Van Van, entre otros.

En nuestra compañía también viajamos por todo el mundo a los festivales de salsa a impartir talleres y hacer shows. Hemos organizado cursos para enseñar bailes cubanos por toda Europa.

También hacemos muchas presentaciones aquí en Israel, en teatros y clubes del país junto a una orquesta que se llama Latin Power que tocan canciones de Buena Vista Social Club. Casi todos en Israel conocen estos géneros tradicionales de la música cubana.

¿Estás en cuarentena obligatoria o es un confinamiento voluntario?

Sí, es obligatoria la cuarentena, te pueden incluso multar si te alejas más de 100 metros de tu casa. La academia está cerrada.

Hoy abrieron algunos centros de trabajo, pero no todos. Todavía no sabemos cuándo abriremos.

Como no puedo enseñar en mi escuela de baile, aproveché esta etapa y estuve 1 mes y medio haciendo 2 veces a la semana clases de reggaetón y salsa online, gratis para todo el mundo en cuarentena.

Usé mi perfil de Facebook y de Instagram. Sirvió también para mis alumnos porque hice clases semanales a través de Zoom, para quienes bailan en Nanoche Company.

¿Qué rango de edad tienen los alumnos?

Los estudiantes comienzan desde los 18 hasta 65 años más o menos. También enseño a niños de 13 años durante el día, 2 veces a la semana.

Nanoche, trofeo del Festival Unidanza

Nanoche Company lleva a sus estudiantes a bailar representando Israel y Cuba en festivales en Europa. Hemos ganado premios, por ejemplo, el segundo lugar en el Festival Internacional de Folclor Cubano Unidanza, en Hamburgo, Alemania.

¿Qué es lo que más disfrutas del trabajo como profesor de danza?

Disfruto mucho ver cómo hago feliz a las personas que vienen a las clases después de un día de estrés en su trabajo. También ver cómo mis alumnos aman los bailes cubanos folclóricos y populares. Después de mis clases muchos fueron a visitar Cuba ¡y llegan hasta Santiago!

¿Tienes familia en Santiago? ¿Qué es lo que más te preocupa del coronavirus por allá?

Toda mi familia materna está allá y toda mi familia por parte de padre en Miami.

Me preocupa que no hay los suficientes productos para la limpieza e higiene que se necesita para no infectarse y que es muy difícil estar en cuarentena en Cuba porque no se consiguen los alimentos fácilmente.

Volvamos a la danza… ¿Qué géneros prefieres bailar? ¿Qué orisha prefieres bailar?

La rumba, la salsa, el son cubano y el folklor afrocubano. Cuando bailo estos géneros lo siento desde el alma.

Nanoche Company en Festival Unidanza

Prefiero bailar Changó, porque soy un bailarín de mucha fuerza y este orisha es muy fuerte de interpretar.

¿Cómo se lleva en el baile cubano el tema de la distancia social? ¿Qué se pierde si dejamos de bailar pegados, si dejamos de tocarnos?

Bueno, pienso que al principio en la academia tendremos más clases de pareja sueltas. Se puede bailar la salsa cubana haciendo pasos sueltos, el mambo, chachachá. Se puede bailar la rumba que es sin tocarse mayormente. Un poco más adelante llegará la parte social del baile en pareja.

Qué se pierde cuando no se tocan las personas al bailar… la conexión, la energía que te transmite tu pareja cuando bailas con ella y la armonía que está en guiar y dejarte guiar. Eso es una parte muy importante en el casino cubano.

¿Cómo crees que sea la vuelta tras esta prolongada cuarentena?

A la gente en Israel les gusta mucho las playas. Aquí hay muchas y todos están desesperados por ir a gozar del verano. Pienso que los lugares van a estar repletos de gente, las fiestas, los clubes, los restaurantes, aunque estos lugares serán los últimos en abrir. Habrá que esperar.