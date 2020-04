Medicamento experimental Remdesivir contra el coronavirus supera pruebas en Estados Unidos

La compañía de biotecnología Gilead Sciences aseguró que su medicamento experimental remdesivir ha demostrado ser efectivo contra el coronavirus.

A través de un comunciado la compañía dijo que está al tanto de los datos positivos que surgen del estudio del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) para tratar la enfermedad causada por la COVID-19.

El estudio, dirigido por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), analizó si los pacientes que recibieron el medicamento se recuperaron de la enfermedad más rápido que los que recibieron un tratamiento con placebo más la atención estándar para la enfermedad.

Por el momento Gilead no ha ofercido detalles sobre los resultados de la investigación, aunque dijo que se espera un anuncio próximamente. Pero una investigación publicada en el New England Journal of Medicine indica que un paciente con coronavirus en Estados Unidos mostró mejoras después de tomar Remdesivir, que también se usa para tratar enfermedades infecciosas como el ébola.

En febrero las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que han iniciado el primer ensayo clínico del medicamento antiviral Remdesivir, del grupo Gilead Sciences, en pacientes hospitalizados con el coronavirus. El estudio se empezó a llevar a cabo en el Nebraska Medical Center en Omaha, según el INH.

El medicamento se administra por vía intravenosa y está diseñado para interferir con una enzima que reproduce material genético viral. Remdesivir comenzó como un tratamiento para el ébola y el virus de Marburgo, pero también demostró utilidad contra el virus respiratorio sincitial, el de Junín, el de la fiebre de Lassa y algunos coronavirus como los causantes del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) y del síndrome respiratorio agudo grave (SARS).

Un instituto de investigación chino administrado por el Gobierno solicitó una patente para el uso del medicamento antiviral experimental estadounidense de Gilead Sciences.

No obstante, un ensayo en China publicado en la revista Lancet indica que el medicamento experimental remdesivir de Gilead Sciences Inc no acelera la recuperación de COVID-19 en comparación con un placebo en pacientes hospitalizados en estado crítico.

Los autores del estudio advirtieron que la interpretación de los hallazgos del ensayo es limitada ya que terminó antes de tiempo, después de que no pudieron reclutar suficientes pacientes tras un profundo declive de los casos en China. También dijeron que se necesita más evidencia de ensayos clínicos en curso para entender de mejor manera si el remdesivir puede entregar un beneficio clínico significativo.