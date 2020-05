Expelotero Rolando Meriño recuerda cuando el INDER le prohibió integrar el equipo Cuba

El expelotero cubano Rolando Meriño Betancourt, uno de los grandes del béisbol de la isla, recordó cuando en el año 2001 el entonces presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), Humberto Rodríguez, prohibió su participación en el equipo Cuba.

En una entrevista que concedió esta semana a Avispas Rojinegras de Cuba SNB, una página de Facebook destinada a apoyar al equipo de béisbol de Santiago de Cuba, Meriño reveló que todo sucedió tras una acalorada discusión entre su esposa, entonces embarazada, y el jefe del organismo rector del deporte en la isla.

“Cuando terminé de hablar con él, mi mujer entra para también hablar con él de su hermano. Tú sabes, el gobierno lo tenía desatendido, el mismo brete de todos los campeones olímpicos y mundiales. Yo salí de la oficina, pero aquello se empezó a calentar y tuve que entrar. Hubo empujones, comenzó la discusión y salí”, relató.

“A partir de ese momento no hice más equipos Cuba. Tiempo después, cinco años exactamente, cuando a Humbertico lo destituyen del cargo, el Comisionado Nacional Carlos Rodríguez me dice que yo no podía participar en ningún evento internacional porque a Humberto Rodríguez no le salía de los c…, porque a él no le daba la gana”, precisó.

“Yo jugaba regular y entonces viajaban otros, hasta Frank (Tamayo), que lo hacía de cambio a veces. Me di cuenta de que era algo personal, incluso estaban preparando mi retiro”, añadió.

Meriño estuvo a punto de vivir otra injusticia similar años después, pero se libró de ella gracias a la actitud digna y valiente de su antiguo compañero, Rolando Pacheco.

“También recuerdo en 2006, una preselección para Holanda y Pacheco era el mánager. Cuando le presentan la hoja con la nómina del equipo le dice a Carlos Rodríguez: ‘Aquí falta Meriño’. Pacheco me defendió con todo. Llegó a decir: ‘Si Meriño no está aquí yo no dirijo este equipo’. Fue entonces que cambiaron la nómina. Luego estuve en Olimpiadas y Clásico Mundial. Eso me estimuló a seguir jugando”, dijo.

Rolando Meriño, quien actualmente reside en Europa, está considerado uno de los mejores receptores cubanos de todos los tiempos.

Describe orgulloso su paso por las dos célebres “aplanadoras” santiagueras, la que existió a finales de la década del 90 (que integró con Pacheco, Kindelán, Pierre…), y la siguiente, que se formó en los primeros años 2.000.

Nació en 1971 en Santiago de Cuba, en el área especial Los Muñequitos, del reparto Los Olmos, donde comenzó desde muy niño en la disciplina a la que terminaría dedicándose toda su vida.

Resalta en su average el haber jugado en 22 Series Nacionales, además de haber integrado la selección nacional en torneos internacionales como Juegos Olímpicos y Clásicos Mundiales. En todos esos años bateó 215 jonrones, 405 dobles y 31 triples, además de robar 120 bases.