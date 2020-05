Alfonso Urquiola regresa a Cuba tras quedar varado en Panamá por el coronavirus

Tras varias semanas varado en Panamá por las medidas asociadas a la reciente epidemia de coronavirus, el pelotero y entrenador cubano Alfonso Urquiola está feliz de haber podido regresar a su natal Pinar del Río.

Urquiola perdió el vuelo en el aeropuerto panameño de Tocumen, un día antes de que ese país anunciara el cierre de sus fronteras.

“Lo que pasó es que en el aeropuerto se nos fue el vuelo. Habían dicho que saldría por la puerta 106 y la aerolínea Copa, sin anunciarlo por el altoparlante, recogió a los pasajeros por la 101. ¡Y ese fue el último vuelo que hubo para La Habana!”, contó Urquiola a principios de abril.

“Ya estaba deseoso de estar acá, porque este es mi país, esta es mi gente, este es mi pueblo. De todo corazón, tenía muchas de llegar. Estaba en un lugar donde estaba bastante bien protegido”, dijo Urquiola en una reciente entrevista con Alto Average, un grupo de Facebook que dirige Kitín Rodríguez.

“Confío mucho en la logística de nuestra gente, de nuestra salud y nuestro sistema. No me va a pasar nada, pero si me pasa que me pase en un terreno de pelota, con mi gente y con mi pueblo. Estoy feliz de pasar aquí la cuarentena”, declaró.

Urquiola está a cargo del equipo de Chiriquí, un equipo panameño que ya consiguió el título nacional en 2002 y 2004.

"La mejor medicina que he tenido es cómo la gente mía se ha preocupado. Eso me da mucha vitalidad", agregó.

“Vamos a vencer esto con disciplina. Le deseo lo mejor a todo el mundo, porque estamos ante un enemigo potente e invisible, pero Dios primero lo vamos a vencer”, aseguró el entrenador.

"Se trata de un enemigo invisible y muy potente, que quedará en la historia como una lección más de que nadie es invulnerable ni está por encima de los otros, por mucho dinero que tenga”, dijo el deportista, al comentar la actual pandemia.

"Vamos a luchar y vamos a salir de eso. El arma más poderosa que tenemos es la disciplina: quedarse en casa y seguir las recomendaciones de las entidades sanitarias. Estoy seguro de que esta guerra la vamos a ganar", concluyó.