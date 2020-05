Yordenis Ugás enseña el apartamento que le regaló a su hijo en Miami por su cumpleaños

El boxeador cubano Yordenis Ugás está muy ilusionado con el cumpleaños número cinco de su hijo Yordenis Junior, por lo que ha decidido hacerle un regalo muy especial al pequeño del que podrá disfrutar el resto de su vida.

Para comenzar a garantizar su futuro, el deportista le ha comprado un apartamento al niño en Doral, ubicado en el Condado de Miami-Dade en Florida, para que cuando crezca nunca se tenga que preocupar de pagar un alquiler.

El campeón quiso compartir con todos sus seguidores de Instagram las imágenes de la propiedad junto a unas palabras en las que muestra el gran orgullo que siente por poder darle comodidades a su retoño gracias al gran esfuerzo de su trabajo.

"Mi hijo Jr. tiene su cumpleaños mañana. Hace cinco años cuando nació por algunas pruebas que pone la vida yo estaba sin trabajo y pasando necesidades, pero tenía mis proyectos, mis metas e ideas. La llegada de mi hijo solo me hizo prometerme que seguiría trabajando duro como siempre, para que mi hijo siempre estuviera orgulloso de mi. Cinco años después he trabajado muy duro para darle lo mejor", comentó.

"Le regalé su apartamento, con todo y sobre todo pago completo y he tratado de ser el mejor padre posible. Hace unos meses vi una publicación de Anuel donde decía orgulloso que le había regalado una casa a su hijo y que podía morir tranquilo. Él fue el que me motivó a compartir esto. No soy rico ni nada de eso, pero que mi hijo por mi sudor y sacrificios más nunca tenga que pagar renta en su vida, es uno de los orgullo más grande de mi vida", concluyó.

El pequeño siempre ha formado un lugar especial en el corazón de Ugás y desde muy pequeñito ha estado involucrado en la activa vida deportiva de su papá.

Ejemplo de ello son las varias imágenes que figuran en la cuenta de Instagram del boxeador en la que podemos ver a Yordenis Jr. apoyando a su padre en varios de sus eventos y torneos.

Yordenis Jr. es fruto de la pasada su relación del boxeador con una preciosa joven, a quién tiempo atrás pudimos conocer gracias a las fotografías, ya borradas de su cuenta, que solía compartir el deportista en su perfil la mencionada red social.

Instagram / Yordenis Ugás

Actualmente, Ugás mantiene una noviazgo con Dayanara, una joven cubana de 19 años junto a la cual el boxeador ha estado posando en las redes sociales más que feliz desde que saliese a la luz su romance el pasado mes de diciembre de 2019.