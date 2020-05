Entrenador cubano en Guatemala: “La familia es lo que más me preocupa en Cuba”

Patrocinado por ding

Guatemala es uno de los países centroamericanos que actuó con mayor celeridad frente a la crisis del coronavirus, tomando medidas radicales de aislamiento social. En sus estadísticas oficiales declaran hasta la actualidad 832 casos diagnosticados y 23 defunciones por COVID-19.

En Ciudad Guatemala, reside Juan Manuel Diego Olite, un cubano entrenador de natación y de pesca deportiva. Sus atletas han alcanzado importantes resultados en eventos nacionales, centroamericanos, panamericanos y mundiales.

Juanma, como sus familiares y amigos le conocen, accedió a ofrecer una entrevista a CiberCuba. Conversamos sobre los retos de entrenadores y atletas en esta etapa de confinamiento y su percepción de los efectos de la crisis del coronavirus en el deporte mundial.

El deporte, particularmente la natación, es una de las cosas que más te inspiran. ¿Qué tal estos días de cuarentena alejado de las piscinas?

El proceso de entrenamiento con mis atletas lo extraño mucho. Tengo el hábito de levantarme a las 4:30 am para estar en la piscina. Mi reloj biológico me despierta, veo que no hay nada que hacer, doy una vuelta y vuelvo a la cama. Es una sensación muy difícil.

Juan Manuel Diego Olite, Mundial de Natación en Piscina Corta, Windsor, Canadá 2016

El trabajo que uno desempeña cada día con todo el amor por la natación, la educación de los niños y la preparación de los atletas adultos, para encaminarlos a resultados deportivos importantes ha quedado interrumpido.

No todo es malo. Ha sido un tiempo de reflexionar, ampliar conocimientos y retroalimentarse en conferencia con varios amigos entrenadores en Sudamérica, España y cubanos que estamos en el exterior.

Nos damos ánimo y nos contamos lo que pasa en cada lugar del mundo. Todos estamos igual, se ha frustrado un proceso de entrenamiento muy bonito.

Están todos confinados y sin los grandes eventos deportivos en la tele… ¿No?

Bueno, en cuanto al movimiento deportivo a nivel mundial lo que ha ocurrido es más triste todavía. El deporte siempre ha sido mi pasión, lo extraño demasiado, sobre todo el deporte en vivo.

Si estuviera confinado, pero pudiera ver los eventos internacionales… el béisbol de las grandes ligas que soy super apasionado a ese deporte, el fútbol mundial, el baloncesto de la NBA que estaba en su parte más interesante, las carreras de Fórmula 1, hasta el golf sigo; pero ahora no hay nada.

El equipo en el Panamericano de Lima, Perú, febrero 2020

Estoy viendo muchos eventos en repetición, series mundiales de béisbol, juegos del Real Madrid de las Champions League. No dejo de sentarme frente a la tele, aunque sean partidos repetidos. A veces digo “mira que jugada tan bonita… o qué triste lo que le pasó a este pelotero”.

¿Qué tipo de política adoptó el gobierno de Guatemala para enfrentar esta crisis?

Este año comenzó en Guatemala un gobierno nuevo. El presidente es un médico que ha hecho una labor destacada. En sus primeros días ha tenido muy buena disposición para ayudar a la población.

El 16 de marzo se dictaron medidas de urgencia, como cerrar eventos deportivos, religiosos, espacios con aglomeraciones, aeropuertos, entrada de extranjeros y otras que también se han tomado a nivel mundial.

Estas medidas se adoptaron a tiempo y han logrado controlar la situación en Guatemala que es una de las mejor catalogadas en la región. Hay bastante disciplina, aunque como en todos los lugares hay personas que se saltan las normas.

¿Cómo se mantienen en forma los atletas de deportes acuáticos en esta etapa?

Cada deportista tiene posibilidades diferentes en sus hogares. No puede haber contacto entre atletas y entrenadores, así que comenzamos a usar las redes sociales para trabajar. Intercambiamos vídeos, baterías de ejercicios en tierra, priorizando el uso de ligas para hacer fuerza.

Tenemos que desarrollar una preparación física general y una específica que se parezca a la natación. Es muy difícil porque nada puede sustituir el trabajo en el agua. Eso es lo más duro.

La natación es un deporte que no permite que la resistencia en tierra puedas transmitirla al agua al 100%. Sin embargo, puedes tener un nadador que haga 5km diarios y aguanta una carrera de 5km, aunque no tenga la técnica de un maratonista.

Mis atletas se han adaptado a las posibilidades que han tenido. Hay quien compró una piscina de 5 metros y la usa para entrenar. Creamos un sistema artesanal para nadar en el lugar. Amarran una liga fija a un punto y el otro extremo se ata a la cintura o a las piernas.

Es frustrante, pero ha sido la forma de no parar. Les pedí también que pusieran un espejo en el fondo de la piscina para que vieran sus movimientos bajo el agua. Algunos han conseguido mejorar su técnica, aunque no su capacidad física.

¿Afectará mucho este período en su rendimiento?

Este confinamiento va a repercutir mucho en los resultados. Nosotros acabábamos de llegar en febrero de un Panamericano en Lima, Perú, donde los 7 nadadores guatemaltecos mejoraron sus marcas personales.

Atleta de natación, medallista en Lima, Perú 2020 / Juan Manuel Diego Olite

Íbamos sin posibilidades de medallas en algunos eventos y terminamos con una de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Conseguimos 3 récords nacionales y 4 marcas para el torneo Centroamericano y del Caribe, por edades, que teníamos en junio.

En dos meses de entrenamiento tuvieron una evolución rápida y fructífera. Estábamos contentos con el proceso de trabajo. Ahora llevamos 8 semanas sin nadar. Esto significa estar a un 20% del ritmo que deberíamos llevar.

¿Qué competiciones se han cancelado para tus atletas por el coronavirus?

Entre las competiciones canceladas está el Campeonato Nacional de Natación, de Guatemala, que era en abril y no se pudo realizar.

Mis nadadores máster, que nadan en Aguas Abiertas, tenían un cruce en Cabo San Lucas, México. Son tres nadadores que iban a participar por Guatemala. Ellos ya hicieron los 21 km en Cayo Hueso quedando entre los primeros lugares.

Se sienten muy frustrados. Entre ellos está una de mis nadadoras fundamentales que es sobreviviente de cáncer y ha hecho hazañas muy grandes. Estos atletas han hecho los 48 km de la vuelta de Manhattan, Nueva York; algunos han cruzado el Canal de la Mancha, Gibraltar y el de Santa Bárbara.

La pesca comercial se ha visto severamente afectada por la crisis en todos los continentes. ¿Se afectó la pesca deportiva en Guatemala?

Soy preparador físico de la Asociación Nacional de Pesca Deportiva de Guatemala. El coronavirus nos ha dado otro golpe duro aquí.

Este país es el paraíso del pez vela. Teníamos del 2 al 5 de mayo nuestro Torneo Mundial de Pesca Deportiva y se suspendió.

Este pez está en peligro de extinción y su conservación aquí en Guatemala es muy importante. La competencia es de es captura y liberación.

Pesaje en competición de Pesca de Especies Menores / Juan Manuel Diego Olite

La pesca deportiva del pez Dorado y la de especies menores tampoco se pueden desarrollar. No hay eventos deportivos en el sector, esto afecta en lo competitivo y en mucho más.

¿Qué siente el entrenador cuando ve a su atleta levantar el trofeo?

Emociona mucho cuando un atleta tuyo obtiene resultados superiores a los que esperas. Da mucho orgullo. A veces en ese momento no puedes calcular y expresar las cosas hasta que han pasado unas horas.

Juan Manuel Diego Olite junto a su atleta Kevin Ávila, nadador de Guatemala

Sin embargo, lo más importante es el proceso de entrenamiento donde se crea una gran unión entre el profesor y el atleta. En la natación los padres de los deportistas tienen un papel importante. Además, hay otros factores como calidad de las instalaciones deportivas, apoyos de las federaciones que son indispensables para conseguir un triunfo.

El esfuerzo del entrenador se centra en logar que los alumnos estén motivados para realizar su actividad deportiva, pero si en el proceso de entrenamiento no hubo sacrificio, entrega, ganas de mejorar, no vas a la competencia a ganar nada.

Es decir que ¿lo que más valoras es el esfuerzo?

Sí, me pongo contento y orgulloso cuando ganan, pero soy un poco inexpresivo, por ejemplo, me altero y grito más con un juego de los Yankees. Por otra parte, a veces uno tiene pronósticos hechos, va con una situación mental, pero en la competencia surgen cosas a favor o en contra.

Atletas de Natación de Juan Manuel Diego Olite, competencia en El Salvador, diciembre 2019

Cuando mis atletas triunfan celebro, porque mi trabajo se vio reflejado en ellos, es parte de mi sacrificio, de mi entrega, pero realmente ellos son los que se esfuerzan al máximo. Me llenan de orgullo y de placer para seguir trabajando por las próximas metas.

¿Y cuando son tus hijos los atletas?

El proceso de entrenamiento es muy difícil cuando eres padre y entrenador del deportista. Las exigencias te llevan a que se pongan bravos contigo, como todos los atletas, pero tienen que entender que si quieres llegar a algo no puedes quedarte en la mediocridad.

En el deporte hay que sacrificarse, hay que llorar, sentir dolores. Mis hijos son buenos atletas, uno juega béisbol y la otra hace natación. Son deportes diferentes, pero ambos tienen habilidades natas, ojalá que sean conscientes y sigan adelante.

Juan M. Diego Olite y sus hijos en competición de pesca

Es un orgullo muy grande verlos levantar un trofeo y un compromiso para seguir esta labor con ellos.

¿Crees que los deportistas tienen más herramientas para lidiar con este confinamiento que las personas que no practican deportes?

Sí, creo que tienen mejores habilidades. Los atletas desarrollan una actitud de disciplina, entrega, sacrificio y exigencia a sí mismos que frente a esta enfermedad ayuda mucho.

Especialmente los nadadores tienen mucha fuerza mental. Su entrenamiento es en solitario, mirando el fondo de una piscina durante horas, a veces no pueden ni hablar con el compañero que tienen al lado. Es un ejercicio de resistencia sin ver a nadie.

Nadadores descansando / Juan Manuel Diego Olite

Hacer un deporte es de vital importancia para el desarrollo mental, para tu fuerza mental. Los atletas en sentido general pasarán este proceso bien.

Cuando piensas en Cuba en tiempos de coronavirus… ¿qué te preocupa?

Me preocupa mucho mi país. Estoy alejado, pero cada día estoy pendiente de los casos, de las muertes y otras informaciones. La situación está muy difícil en Cuba. El sistema de salud es fuerte pero la realidad económica es muy precaria.

La familia es lo que más preocupa. ¿Cómo la están pasando? ¿Qué necesidades tienen? Uno quisiera tener un avión y mandar todo lo que pudiera, pero es imposible.

¿Cuál es la próxima competición? ¿Dónde irá tu equipo a buscar el próximo récord?

Mi competencia fundamental este año era en junio, el Campeonato Centroamericano y del Caribe. El otro objetivo es en diciembre que tenemos el Campeonato Mundial de Piscina Corta, de Natación.

Veremos cuándo nos dan apertura para entrenar y cómo serán los protocolos para comenzar a trabajar. Esto no será eterno. La cura llegará porque el mundo está muy desarrollado. Mientras tanto tenemos que seguir luchando hasta ganar.