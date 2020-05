En huelga de hambre tripulación de crucero varado en altamar por el coronavirus

Quince tripulantes del barco de Royal Caribbean Navigator of the Seas se declararon esta semana en huelga de hambre hasta que la compañía los envíe de vuelta a sus casas.

Los tripulantes, que aseguran no haber probado bocado desde el jueves, le dijeron al diario The Miami Herald que están desesperados. El grupo de 15, todos procedentes de Rumania, no quieren decir sus nombres por temor a represalias por parte de la compañía.

Jonathan Fishman, portavoz de la compañía, dijo al Herald en un correo electrónico que la empresa ya había arreglado el problema “después de una amigable discusión entre nuestro capitán y nuestros tripulantes”.

Sin embargo, los tripulantes aseguran no piensan detener su ayuno hasta que la compañía les dé alguna prueba de que serán evacuados del barco lo más pronto posible.

Tras semanas de decirle los tripulantes que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han prohibido los vuelos de repatriación, Michael Bayley, principal ejecutivo de Royal Caribbean International, aseguró este domingo que la compañía firmaría con la agencia los acuerdos que se exigen para repatriar a los tripulantes lo antes posible.

El CDC exige a los ejecutivos de la compañía firmar un acuerdo que los haga responsables de seguir las reglas de la agencia, entre las que se encuentran el desembarco de los tripulantes con mascarillas, y utilizar solo transporte privado para enviarlos a casa.

Hasta el momento, Royal Caribbean ha permitido que 16 personas, todas ciudadanos norteamericanos, regresaran a sus hogares siguiendo los procedimientos del CDC.

El barco Navigator of the Seas, donde los tripulantes se hallan actualmente, tiene programado atracar en Miami el 10 de mayo y permanecer en el muelle hasta el día 11. Los empleados piden que desde esa ciudad los envíen a sus casas, algo que la compañía les había prometido desde el pasado 30 de marzo.

Otras compañías de cruceros, como Carnival y Norwegian Cruise Line Holdings, ya firmaron el documento que exige el CDC para repatriar a todos sus pasajeros y tripulantes.

Este miércoles, Royal Caribbean trasladó a los rumanos desde el crucero Anthem of the Seas al barco Navigator. El traslado se llevó a cabo en la isla privada que la compañía tiene en las Bahamas, como un paso previo a un posterior vuelo charter de Miami a Rumania, fijado para el 16 de mayo.

Sin embargo, el jueves, en una carta que envió a empleados y que pudo obtener el Herald, Bayley anunció que los rumanos serían trasladados a un barco diferente, el Enchantment of the Seas, y volarían de Barbados a Rumania el 21 de mayo.

Los tripulantes dijeron que la compañía no les dio ninguna explicación por esa demora, por lo que decidieron iniciar su protesta.