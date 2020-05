Mijail Mulkay emociona con mensaje a su madre: "Me he levantado de mil caídas y ahí ha estado sin juzgar"

El actor cubano Mijail Mulkay dedicó unas conmovedoras palabras a su mamá, a propósito del Día de las Madres, y aseguró que "esta mujer es tan especial que dedicarle un día al año es un sacrilegio".

"Por esta mujer hermosa soy todo lo bueno que soy, solo lo bueno, porque lo malo lo adquirí en el camino inevitable áspero, terrible y duro. Pero a ella le debo todos y cada uno de los mejores momentos de mi vida, soy actor también porque ella quiso y desde los 5 años vio en mí esa posibilidad y me enseñó los poemas cuando aún no sabía leer", escribió el artista.

"Por esta mujer he llegado a la gente, me he ganado el respeto como artista y como hombre, me he levantado de mil caídas y ahí ha estado, no pasándome la mano ni justificando mis cagadas, pero tampoco juzgándolas, no dándome la mano pero sí diciéndome levántate que los hombres se miden no por las caídas sino por las levantadas", continuó.

"Por esta mujer aprendí a no darme por vencido nunca y a entender que rendirse no es una opción, por esta mujer trato de ser mejor cada día porque me enseñó que la competencia es solo con uno mismo y que los récords que hay que batir son solo los de uno mismo...por esta hermosa mujer y lo que me enseñó valió la pena traer a este mundo loco dos seres más (mis dos hijos) solo para contarles que hubo alguien que me arregló los dientes cuando era niño solo para que yo pudiera sonreír hasta en los peores momentos, porque la vida es un regalo y la mejor manera de agradecer el hecho de estar aquí es no dejar de luchar por ser feliz sin pensar en el resultado porque lo más importante de esta experiencia es la travesía no la meta", concluyó el actor.

Mulkay culminó su mensaje con unas palabras todavía más emotivas que su hermoso mensaje: "No te vayas nunca, que esto no es igual sin ti".

A pesar de que lleva muchos años fuera de Cuba, Mijail es uno de los actores más populares y queridos en la isla. Estuvo casado algunos años con la también querida actriz Jacqueline Arenal, de quien se separó en 2005 y con quien tuvo a su hija mayor, Camila.

Juntos se fueron a Colombia por una telenovela y después de separarse, ambos continuaron carrera en ese país. Mijail comenzó una relación con la actriz colombiana Alina Lozano, con quien tuvo a su segundo hijo, Samuel.

Actualmente, el actor vive en Miami y recientemente trabajó en la popular serie Betty en Nueva York, donde también trabaja la actriz cubana Daniela Tapia.