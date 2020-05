Maluma enseña cómo se transformó en un anciano para el videoclip "ADMV"

Maluma sacó su lado más romántico para su más reciente sencillo, ADMV (Amor de mi vida, por sus siglas), una balada pop en la que la voz del cantante está acompañada por una guitarra. El estreno de esta canción vino acompañado de un emotivo videoclip alejado de los que nos tiene acostumbrado el Pretty Boy en el que vimos su lado más sentimental mientras le canta al amor.

La canción salió a la luz el pasado 23 de abril en el canal de YouTube oficial del colombiano y se ha convertido en todo un éxito hasta acumular 17 millones de reproducciones en este tiempo.

Ahora, el intérprete de Felices los cuatro nos ha invitado a que conozcamos de cerca cómo fue el proceso de trabajo que se vivió detrás de cámaras al publicar el Behind the scenes que muestra cómo se transformó en un anciano para el clip rodado en Miami, además de otras imágenes del rodaje.

Para lograr el aspecto del vídeo dirigido por Nuno Gomez, el cantante tuvo que pasar cinco horas en una silla de maquillaje. Aunque eso sí, el tiempo mereció la pena porque con la caracterización de sí mismo, pero en su versión octogenaria, a penas se logra distinguir que debajo se esconde un jovencísimo Maluma.

Pero parece que esta ha sido una ocasión única para ver al cantante de esta guisa porque según dice él mismo al final del Behind the scenes entre risas y una vez que le han quitado el maquillaje: "Me veo bonito pero la próxima vez consigo dos señores".

¿Qué te parece el aspecto de Maluma en el emotivo videoclip?