Cantante cubana La Diosa muestra cómo ETECSA le roba los datos móviles

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida popularmente como La Diosa de Cuba, arremetió en las redes sociales contra el monopolio de las comunicaciones en Cuba, ETECSA, por haberle robado sus datos móviles.

En un video publicado el pasado martes en el muro de Facebook de Rey El Mago, pareja sentimental de la artista, La Diosa anunció que al día siguiente iría a las oficinas de la empresa a reclamar su dinero.

“Yo dije hoy en una directa que a mí los datos se me estaban yendo a trocha y mocha, que todo el dinero que podía en internet aquí en ETECSA, se me iba a las menos cuarto. Pues logramos hacer el video de cómo roban el dinero. Mañana por la mañana yo estoy en ETECSA y a mí me van a tener que responder por todo eso, a mí no me van a robar ni un peso más, partía de ladrones”, denunció.

“La policía y todo el mundo va a ir para allí mañana, porque a mí van a resolver el problema de todo lo que me han robado de dinero de ETECSA”, precisó.

La intérprete aseguró que durante varios días ha puesto “un camión de dinero”, sin entender cómo era posible que los datos para acceder a internet se le fueran “como agua”.

“¿Quién va a pagar por eso ahora? Dime, ¿quién va a responder por eso ahora? Y como me lo están robando a mí, se lo están robando a una pila de gente, que me han escrito en privado. Ahí tengo el video bien clarito de cómo se roban el dinero, como no pasan unos segundos y cuando tú actualizas, se van las horas. Son unos degenerados”, gritó enfurecida.

La artista convocó a todo el que le hubiese sucedido lo mismo, que se comunicara con ella para ir juntos a ETECSA a reclamar lo robado.

“Falta de respeto, es un abuso, compartan esto”, pidió a quienes la siguen internet.

Yo tengo el video ahí, porque llevo tres días que yo no sabía cómo cogerlos, hasta que cogí y me puse a filmar cómo cuando actualizo, desaparecen las horas. Y lo logré, a ver qué coño van a hacer ahora, partía de descarao’s. Compartan, a ver a quién van a meter preso, porque yo quiero llegar al fondo de esta situación, quiero saber quién es el que está robando los datos en ETECSA, quien está haciendo eso”, añadió.

La Diosa hacía referencia a un breve video subido también en la cuenta de Rey El Mago, en el que se ve cómo cada media hora, le quitan 30 minutos.

“Miren cómo es la historia, con poco tiempo no se echa a ver, aquí pongo dos ejemplos de tiempo corto y tiempo largo. Miren cómo me roba ETECSA. Miren primero de izquierda a derecha para que se den cuenta que con poco tiempo no tumban”, explicó Rey El Mago.