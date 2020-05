Trump movilizará al Ejército para distribuir vacuna contra el coronavirus cuando esté disponible

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, movilizará al Ejército para distribuir una vacuna contra el nuevo coronavirus cuando esté disponible y se centrará primero en las personas con mayor edad.

"Será un trabajo enorme entregar esta vacuna. Nuestros militares están siendo movilizados ahora para que a fines de año podamos entregársela a mucha gente de forma muy muy rápida", aseguró el dirigente el jueves durante una entrevista en Fox Business Network.

El mandatario apuntó que cree que habrá una vacuna a fines de año, por lo que Estados Unidos está movilizando a "nuestros militares y a otras fuerzas" sobre esa base.

Más de 1,3 millones de casos de confirmados

En la actualidad hay 1 391 238 de casos confirmados en el territorio estadounidense, donde han perdido la vida 84 239 personas, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

A nivel mundial se acumulan 4 379 973 de casos confirmados y 298 295 fallecidos.

Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, España, Italia, Brasil, Francia, Alemania, Turquía e Irán son, por este orden, los países más afectados por la pandemia en cuanto a número de contagios confirmados. En todos ellos se ha superado la barrera de los 100 mil casos.

Estos 10 países han sobrepasado a China, que fue el epicentro original donde surgió la pandemia en diciembre de 2019.

En Rusia hay 252 245 casos confirmados por delante de Reino Unidos, donde se han contagiado 234 431 personas. A continuación aparece España, con 228 691 infectados, Italia, con 222 104; Brasil, con 192 081; Francia, con 178 184; Alemania, con 174 098; Turquía, con 143 114; e Irán, con 114 533.

El coronavirus podría volverse endémico

La crisis sanitaria no solo está causando perdidas humanas, sino que también ha provocado la cancelación de los desplazamientos. Por su parte los negocios y la economía mundial han quedado paralizados, con la excepción de las actividades consideradas esenciales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el coronavirus podría volverse endémico como el VIH y pidió un "esfuerzo gigante" para contrarrestarla.

"Es importante dejarlo establecido: el virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y puede que nunca desaparezca", declaró el máximo experto en emergencias de la OMS, Mike Ryan, durante una comparecencia.

"Creo que es importante que seamos realistas y no me parece que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá la enfermedad. Creo que no hay promesas en esto y no hay fechas", aseguró.