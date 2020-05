Así se burlan los cubanos de la crisis en el país, empeorada por el coronavirus

Que los cubanos tienen la capacidad de reírse de todo lo malo que les pasa, es una realidad. Cuanto más lamentable la situación, mayores son las bromas y las carcajadas. El coronavirus también ha “cogido lo suyo”.

Ahora mismo, igual se oye un chiste sobre colas imprescindibles para no morir de hambre que sobre los desérticos estantes de una tienda. Total, las alternativas no son nada alentadoras y la risa ayuda a hacerlas algo más llevaderas.

Meme sobre el coronavirus en Cuba / Fuente: Redes sociales

A través de Messenger, por ejemplo, los cubanos han hecho circular una ocurrente “noticia” de última hora:

“Confirmado!!!! Se lo acaban de llevar. Dio positivo al coronavirus: el pollo! Ya toda su cadena de transmisión (el arroz, los frijoles, el aceite, las frutas y verduras) están en aislamiento total. El agua y la luz siguen graves, el Internet con más lenta movilidad que nunca. El aseo se mantiene en estado crítico. Fallecidos? Todos los productos cárnicos. Y el dinero tanto nacional como extranjero ya no responde al tratamiento con interferón”, concluye la supuesta información.

Asimismo, en las redes sociales de estudiantes universitarios aparecen bromas como la que asegura que el Período Especial de los 90 fue solo “un tráiler” porque “la película viene ahora”.

O la que muestra la imagen de un buzo en bicicleta por debajo del agua porque “sacaron pollo en la Isla de la Juventud”.

También en torno a la escasez de insumos de primera necesidad gira este texto de Enrique Alonso Daussá compartido en WhatsApp y protagonizado por personajes de cuentos infantiles:

“Me enteré por mi vecina

que ya hay tremendo meollo

en la tienda de la esquina

porque van a sacar pollo.

Y ahora les voy a contar

una noticia asombrosa:

en la cola está Pilar

con sus zapatos de rosa.

Llegó la Caperucita y como yo soy tan bobo

me dejé colar al lobo

y también a la abuelita.

“Qué manera de haber gente!

pero hay una ‘que apretó’:

llegó la Bella Durmiente

y en la cola se durmió.

Luego llegó el jorobado

de Notre Dame, afligido

pa' comprar autorizado

con su carné de impedido.

También estaba en la cola

Blanca Nieves dando gritos

decía: no vengo sola,

le marqué a siete enanitos.

Ricitos de Oro llegó

y con mucha sutileza

ya coló a Nené Traviesa

y casi nadie la vio.

“Llegó Pinocho feliz

porque había inventado un truco

para meter la nariz

en su extraño nasobuco.

Cucarachita Martina

solo tienes un centavo,

no puedes comprar, mi china

i un picadillo de pavo.

Esta cola está muy lenta,

por favor señores, basta!,

ya se coló Cenicienta

con el hada y la madrastra.

“Llegaron los tres cerditos

a poner malo el ambiente

colaron a Pulgarcito

y hasta al Príncipe Valiente.

Un dálmata marcó atrás

y a todo el mundo advirtió:

aquí nadie se coló,

yo marqué para cien más.

Entre gentes y mascotas

la cola seguía aumentando

y dijo el Gato con Botas:

caballeros, estoy rotando.

Y se alborotó la cola

cuando con tremendo alarde

casi muerta, llegó Lola

como a las tres de la tarde.

Esto no avanza un comino, tengo un hambre que no veo,

se coló el Patico Feo, / Almendrita y Aladino.

“Llegó la Pantera Rosa

y con tremenda arrogancia

se paró y dijo -qué cosa?

hay que mantener distancia!

Yo no pienso alcanzar ná

y le ronca los... ‘botones’!,

ya se coló Alí Babá

con los cuarenta ladrones.

Si llegan más personajes

y continúa este rollo

aunque me cuele o me faje

yo no voy a alcanzar pollo”.

Por otro lado, entre los chistes más recientes sobresale el que indica que a partir del primero de junio comenzará la gran pelea del momento: temporada ciclónica VS Covid-19; o los piropos como el de “para enamorarte ya tengo el truco, ¡qué bien te queda ese nasobuco!” y “para enamorarte tengo el truquito, ¡qué rico, sabes a hipoclorito!”.