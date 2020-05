La espectacular interpretación de Laritza Bacallao de "All by myself", popularizada por Céline Dion

La cantante cubana Laritza Bacallao ha lanzado su propia versión de la famosa canción All by myself, compuesta en 1975 e interpretada originalmente por el cantante estadounidense Eric Carmen.

La isleña ha presentado su cover a través de un videoclip con ella de protagonista. El audiovisual se desenvuelve dentro de un casa y presenta varias escenas en las que se pueden ver a la artista tocando el piano o moviéndose por varios espacios exteriores de la residencia como son los bordes de una piscina. El material estuvo al mando del realizador Rou Roff.

All by myself es una de las baladas románticas en inglés más importantes de las últimas cuatro décadas. Después de alcanzar los primeros puestos de importantes listas musicales como Billboard de la mano de Eric Carmen, la canción fue interpretada por varios artistas internacionales, incluso en varios idiomas, y siguió acaparado la atención de muchos oyentes.

Una de las versiones más famosas fue la llevada a cabo la cantante canadiense Céline Dion, quien en 1996 realizó una espectacular adaptación del sencillo que incluyó en su álbum de estudio Falling into you. Su cover se convirtió en todo un éxito a nivel mundial e inmediatamente pasó a formar parte de una de las interpretaciones más icónicas de su carrera musical.

De hecho, Falling into you, el cual además de All by myself incluye otros hits de Céline Dion como Because you loved me o Falling into you, es a día de hoy es uno de los discos más vendidos de la historia, con una cifra aproximada de treinta y dos millones de copias en todo el mundo.​

La cubana Laritza Bacallao, por su parte, se ha hecho muy asidua a realizar versiones y llevar a su terreno canciones de gran popularidad.

En 2016 la cantante presentó en colaboración con la agrupación de música urbana Los 4, liderada por Jorge Junior, una versión en timba y reguetón del sencillo Ya te olvidé, uno de los grandes éxitos de la cantante española Rocío Durcal que fue escrito por el cantautor mexicano Marco Antonio Solís.

El pasado año 2019 los artistas volvieron a repetir la fórmula y lanzaron un cover del tema Como tu mujer, también compuesto por Solís.