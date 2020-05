Hombre comparte impactante cambio físico tras batallar por seis semanas con el coronavirus

Mike Schultz se volvió viral en redes tras compartir un impactante 'antes y después' de su cuerpo luego de seis semanas de batalla contra el coronavirus.

El hombre de 43 años es enfermero, no tenía padecimientos preexistentes de salud y gozaba de un robusto físico que cultivaba seis días a la semana. Se contagió en el Miami Winter Party Festival, a principios de marzo.

Al despertarse intubado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Boston, pensó que había pasado solo una semana y se sorprendió enormemente cuando la enfermera le dijo que había estado inconsciente durante seis, según contó a BuzzFeed News.

"Estaba muy débil. Esta fue una de las partes más frustrantes. No podía sostener mi teléfono celular porque me pesaba mucho. No podía escribir, porque mis manos temblaban mucho", dijo Schultz.

Cuando contrajo el coronavirus pesaba 190 libras y tras despertarse pesaba 140 libras. El enfermero, que cuenta con más de 30 mil seguidores en redes, quiso crear conciencia con una foto tomada un mes antes de contagiarse y una foto actual, tomada en la sala de recuperación del hospital.

El cambio físico es verdaderamente impactante y no tardó en correr como pólvora por las redes sociales.

"Quería mostrarles a todos lo malo que puede ser estar sedado durante 6 semanas con un ventilador o intubado. Entre otras cosas, el COVID-19 redujo mi capacidad pulmonar con neumonía. Durante 8 semanas he estado lejos de mi familia y amigos. Me fortalezco cada día y trabajo para aumentar mi capacidad pulmonar. Volveré a donde estaba de forma más saludable esta vez...tal vez incluso haga cardio", escribió junto a la imagen.