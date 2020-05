Parques de Universal Orlando reabrirán el 5 de junio

Los famosos parques de Universal Orlando reabrirán el próximo 5 de junio luego de meses cerrados debido a la pandemia de coronavirus.

Desde la mencionada fecha estarán abiertas las puertas de los parques temáticos Universal Studios, Islands of Adventure y Volcano Bay, con estrictas medidas de higiene, prevención y distanciamiento social.

"Esta reapertura cuidadosamente administrada viene con nuevos y estrictos procedimientos de salud, seguridad e higiene", se lee en el sitio web de Universal Orlando.

Para poder entrar a los parques, es obligatorio el uso de mascarillas y se medirá la temperatura de los visitantes; ninguna persona podrá acceder si tiene una temperatura de 38 grados centígrados o más (100.4 grados Fahrenheit).

En todo el piso habrá marcas para que los visitantes sepan la distancia que deben mantener en las filas y caminos de los parques y en todos sus restaurantes y tiendas.

Dentro de los establecimientos también se requerirá el lavado de manos con frecuencia y el uso de alcohol en gel.

Asimismo, se recomienda que las personas mayores de 60 años o que tengan algún padecimiento que pueda representar un riesgo si se contrae coronavirus eviten este tipo de exposición, pues pueden infectarse por una persona asintomática.

Todos los parque de Universal Orlando reducirán su capacidad y mantendrán una limpieza y desinfección constante de las superficies de alto contacto.

Los trabajadores, que están recibiendo capacitación para operar con las regulaciones que exige la nueva normalidad, también deberán utilizar las mascarillas y se les chequeará diariamente la temperatura.

A continuación compartimos los horarios de operación de cada parque a partir del 5 de junio:

Universal Studios: 9 a.m. a 6 p.m., todos los días

Islands of Adventure: 9 a.m. a 6 p.m., todos los días

Volcano Bay: 10 a.m. a 5 p.m., todos los días

Universal CityWalk: de 8 a.m. a 10 p.m., todos los días