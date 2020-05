América, hija de Alexis Valdés, se emociona hasta las lágrimas al hablar de Cuba

América Valdés, hija del popular actor y humorista cubano Alexis Valdés, se emocionó hasta las lágrimas por las muestras de apoyo que ha recibido siempre de los cubanos y compartió su experiencia de sentirse parte de un lugar donde no nació y al que nunca ha podido ir.

La modelo apareció en la nueva edición de la prestigiosa revista Vogue y asegura que el alcance que ha logrado no sería posible sin el gran apoyo que recibe de los cubanos: "La mayoría de mis seguidores son cubanos y yo llegué a esa revista gracias a la visibilidad que tengo en esta plataforma".

América no pudo ocultar sus lágrimas de emoción por el cariño que recibe de una tierra que, si bien lleva en su sangre, no la vio nacer y nunca ha podido visitar, debido a las prohibiciones de entrada a Cuba que tiene su padre.

"Saber que hay un pueblo que sin yo haber nacido ahí y sin haber nunca pisado esa isla, me tome en sus brazos y me acoja como si fuera una más... me emociono porque es que son maravillosos. Siento una conexión muy fuerte (con Cuba) y siento una necesidad de estar ahí y por conocer y por encontrarme con mis raíces", dijo la joven visiblemente emocionada.

Acerca de las razones por las cuales nunca ha podido ir a Cuba, América recordó que su padre no puede entrar y ella se prometió que no iría sin él, que es la persona que le ha inculcado ese amor y orgullo tan grandes por la isla.

"Yo he decidido que yo no voy sin él porque todo mi amor y cultura me viene de él y yo sé que él tiene una necesidad impresionante de ir a Cuba", acotó. "Yo sueño con andar por las calles de La Habana y que mi papá me enseñe dónde él creció y ponerle cara a todos esos cuentos y cosas lindas de Cuba".

América comentó que hay quien le cuestiona por qué quiere ir a Cuba si el país está en muy malas condiciones, pero ella considera que no se trata del estado del país, se trata de la parte de ella que le han arrebatado y que por razones políticas no ha podido conocer.

"Es el hecho de conocer una parte de mí que nunca he podido conocer, no me importa cómo esté. Yo me siento como una niña huérfana que nunca ha podido estar en casa. A mí me han quitado de alguna manera esa opción", subrayó.

"Yo sé que a mí me duele, pero sé que ni en un millón de años yo voy a sentir el dolor que siente mi papá por no poder estar en su país y por no poder caminar las calles de su barrio y sé que mi dolor tampoco se compara con el del pueblo cubano, con la gente que ha nacido ahí y que ha vivido esa situación. Me parte el corazón que mi gente tenga que pasar por esas cosas", dijo América.

La joven modelo volvió a agradecer a sus seguidores cubanos por "crearme un hogar y una sensación de familia impresionante y se los debo todo".