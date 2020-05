Eduardo del Llano ironiza con los cubanos de Miami y la muerte de George Floyd

El realizador cubano Eduardo del Llano no perdió oportunidad para arremeter contra la comunidad cubana en Miami en un nuevo video en la red social Facebook.

En su publicación del Llano enuncia que "el respeto al derecho ajeno es la paz. Y al izquierdo, también", y durante poco más de seis minutos habla de la importancia de entender y hablar idiomas foráneos, para finalmente tratar con una especie de desprecio a los cubanos de Miami.

Casi al final de su grabación, el cineasta dice que debe terminar su transmisión porque "me imagino que la gente de Miami debe estar muy ocupada yendo a manifestaciones a protestar por el asesinato a manos de la policía del negro Floyd".

"Me imagino que estén muy ocupados en eso con el mismo brío con el que protestan cuando aquí le meten un yiti a alguien"

Del Llano aprovecha la oportunidad para ironizar alrededor de lo sucedido con George Floyd, un afroamericano que fue retenido de manera violenta por un agente de policía blanco en Minneapolis, Minnesota, y murió asfixiado esta semana. Dicho suceso ha desatado una gran descontento en todo el mundo, y una ola de protestas condenando este hecho y el racismo en Estados Unidos.

El cineasta sugiere que los cubanos deben protestas en Estados unidos tal como critican la violencia policial en la Isla.

Eduardo del Llano desde hace algún tiempo ha estado generando comentarios bastante polémicos en sus transmisiones directas a través de Facebook, algunos que le han agenciado no pocas críticas.

Tampoco es esta la primera vez que compara a Cuba con Estados Unidos, tal como hizo cuando el derrumbe en La Habana que causó la muerte de tres niñas.

Según dijo ese entonces, la muerte de tres niñas se estaba utilizando para manipular políticamente.

"Fue algo espantoso, soy padre y no sé qué haría si me pasara algo así. Dicho esto, vamos a tener si tenemos un poco de objetividad. Hace dos días se derrumbó un edificio en New York, hace poco más de 24 horas hubo un tiroteo en la Florida", dijo.

"Quisiera ver cuántos de los que han armado ese revuelo, han criticado eso. No han dicho que Trump tenga la culpa por el edificio que se derrumbó. Me van a decir que la culpa es de la compañía que está construyendo, no del gobierno. ¿Pero quién le dio la licencia a la compañía?", añadió.