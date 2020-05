El cubano Alejandro Pérez, director del nuevo videoclip de Anuel AA y Enrique Iglesias

El realizador cubano Alejandro Pérez, que internacionalizó su carrera con la dirección del videoclip Bailando de Enrique Iglesias, Gente de Zona y Descemer Bueno, ha vuelto a hacer tándem con el cantante español y se ha estrenado en el latin trap con el nuevo videoclip del boricua Anuel AA, Fútbol y rumba.

"Aquí les dejo mi último clip en cuarentena, linda experiencia trabajar con Anuel y una vez más con Enrique, LA VIDA ES UNA QUE SIGA LA RUMBA", escribió Pérez en su cuenta de Facebook, junto al videoclip.

El clip también cuenta con la participación de varios astros del fútbol, el básquetbol y artistas famosos, como Lionel Messi, Sergio Ramos, Luis Suárez, Shaquille O'Neal, Jamie Foxx, J Balvin, Lunay, Anitta y Marshmello, entre otros.

Fútbol y rumba es el nombre del tema y forma parte del recién estrenado segundo álbum del trapero puertorriqueño, Emmanuel, que cuenta además con la participación de Tego Calderón, Bad Bunny, Zion, Farruko, Yandel, Ozuna, J Balvin y su novia Karol G, con quien ya tiene varios temas en común.

Desde el estreno de Bailando en 2014, Alejandro Pérez ha trabajado en numerosas ocasiones con Enrique Iglesias. Tal es el caso de los videoclips de las diferentes versiones del popular tema, así como Duele el corazón, con Wisin; Súbeme la radio con Descemer Bueno y Zion & Lennox; Noche y de día, con Yandel y Juan Magán; Let Me Be Your Lover, con Pitbull, y Después que te perdí, con Jon Z.

Además, dirigió los éxitos de Gente de Zona y Marc Anthony, La Gozadera y Traidora, y el clip de la versión que hizo el salsero boricua de la canción Flor Pálida, de Polo Montañez.

El currículum de Alejandro Pérez lo completan videoclips de Paulina Rubio, Yahir, Carlos Rivera, Beatriz Luengo y Jeese & Joy, entre otros.