Madre cubana con coronavirus no ha podido tocar a su bebé recién nacida: "Lo que más añoro es verla"

“Solo la vi muy rápido cuando nació, pero sin tocarla”, dice Oslaidy González Bóveda, una joven madre cubana que dio positivo al coronavirus y que no ha tenido contacto con su hija de apenas unos días de nacida.

Ambas son atendidas en el hospital materno provincial José López Tabranes, en Matanzas, en diferentes pisos y salones del centro, aunque ya se conoce que las dos son negativas a la prueba PCR.

La pequeña Rosa Anelis Sánchez González pesó cuatro libras y media al nacer, debido a un parto pre término a las 33 semanas de gestación, sin embargo, presenta buen estado general, se encuentra de cuidados y con una evolución favorable, según explicó la doctora María Alicia López del Huerto, especialista de primer grado en Neonatología, al periódico oficialista Juventud Rebelde.

Sobre la separación de su bebé, Oslaidy González dijo: “Lo que más añoro es verla, acariciarla”.

Ella dijo además que ignora la forma en que contrajo el virus: “No sé cómo me contagié, porque en los últimos quince días solo salí una vez a comprar la canastilla, en la tienda me senté en una silla, al regresar a la casa me quité toda la ropa y me bañé”, expone la madre, quien añade que fue la única contagiada en su casa y en el barrio donde vive.

Oslaidy González convive con su esposo, su mamá, el padrastro y su hermana de diez años de edad. Su madre visita el hospital por las tardes y es la que recibe los partes médicos, mientras que la abuela y su esposo ya pueden ver a la niña a través de un cristal.

“Empecé con tos y temía que me diera catarro, lo que impediría la cesárea en caso que fuera necesario. Por eso fui al consultorio del médico de la familia, de allí me remitieron para el policlínico y luego el doce de mayo para el centro de aislamiento del hospital Mario Muñoz, donde se me hizo una cesárea”, contó.

“Me dijeron que me deben trasladar de sala el domingo o el lunes próximo, espero que ene se momento pueda tenerla en mis brazos y amamantarla, y todo está preparado en la casa para cuando lleguemos”, expresó.

“A todas las personas y en especial a las embarazadas, las alerto de que toda precaución es poca, que no salgan de casa en ningún momento”, advirtió.

Hasta el día de hoy, un total 194 menores de edad se han reportado como casos confirmados de coronavirus en Cuba. El paciente más joven con la enfermedad en la isla fue un niño de seis meses, residente en la ciudad de Matanzas.

En total, la provincia de Matanzas ha reportado 194 personas contagiadas con el brote, de las 2 025 registradas en todo el territorio cubano.

De acuerdo con el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), ninguno de los niños diagnosticados en Cuba ha tenido complicaciones.

“Ninguno de los niños en Cuba, reportados como positivos a la COVID-19, presenta el síndrome respiratorio, que recientemente ha alertado la Organización Mundial de la Salud (OMS), ni ninguna otra complicación”, sostuvo Durán.

A principios de abril una cubana llamada Orleisdys Valero Tamayo, de 22 años, dio a luz a su hijo en el hospital de la ciudad de Morón, pero una serie de contagios por coronavirus en su familia condujeron a que el pequeño acabara ingresado y sin ningún familiar a su lado.

Ese mismo mes, el MINSAP alertaba que, aunque no fuese común, los niños también podían desarrollar complicaciones tras infectarse con el coronavirus, señalando que “en un momento dado pueda suceder, debido a alguna enfermedad asociada”.

En las últimas 24 horas, las autoridades cubanas reportaron 14 nuevos contagios por un brote de coronavirus en un laboratorio de medicamentos de La Habana, asociado a otro evento de transmisión local de la tienda La Época, de Centro Habana.

Los casos confirmados son residentes en los municipios Marianao, La Lisa, Playa y el Cerro, de los 14 casos 12 son mujeres y 11 son mayores de 40 años. Se sospecha que el foco de infección comenzó a partir de una paciente asintomática.