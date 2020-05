Cubanos critican precio de vuelo especial de Rusia a la isla ante crisis del coronavirus: “La situación pasa de la falta de respeto”

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, en coordinación con la aerolínea Azur Air, organiza un vuelo especial desde Moscú el próximo miércoles 3 de junio, para repatriar a los ciudadanos de ese país varados en Cuba y otros territorios de América Latina.

Pero la novedad no fue bien acogida del todo en redes sociales, después de conocerse el costo del boleto para abordar dicho vuelo, teniendo en cuenta que muchos cubanos han dilapidado sus recursos en esta larga —y no planificada— estancia en esa nación.

En Facebook, el Consulado de Cuba en Rusia informó que, además, “se brindará la posibilidad de retornar a sus países de origen a grupos de ciudadanos de esas naciones que se encuentran varados en Rusia”, como resultado de las coordinaciones entre las autoridades rusas y las embajadas en Moscú de los países latinoamericanos implicados.

También advierten que solo podrán retornar a Cuba, habiendo adquirido el boleto aéreo previamente, aquellos ciudadanos cubanos residentes en la isla, “que habían acudido al llamado de la Sección Consular para actualizar su situación migratoria y registrar su solicitud de retornar al país”.

“Dicho registro estará en poder de las autoridades migratorias rusas que operarán el despacho del vuelo, y que verificarán si el pasajero en cuestión está inscrito en el mismo, y únicamente en caso positivo podrá abordar”, explica la publicación.

“En tal sentido, se solicita a los ciudadanos cubanos residentes en Cuba interesados en adquirir un pasaje para dicho vuelo, que se comuniquen previamente con la Sección Consular por esta misma vía, a fin de esclarecer su situación particular”, señala.

Sin embargo, algunos cubanos comentaron sus diferencias con el procedimiento, considerando sobre todo el costo del traslado. “Es muy buena noticia! Pero también sabemos que los billetes son muy caros, 43 700. Y no es vuelo humanitario. ¿Habrá manera de recibir los billetes más económicos? En estos tiempos nadie tiene 550 euro por un billete”, expone una usuaria.

La cuenta del consulado en Facebook repuso que “en ningún momento” se informó que fuese un vuelo “humanitario o gratuito”, y que, por parte de la representación diplomática cubana en Moscú, “se gestionó que nuestros ciudadanos tuviesen la oportunidad de acceder a ese vuelo mediante la compra del pasaje, cuyo precio lo establece la aerolínea”.

Asimismo, subrayó que “el precio de los boletos lo estableció la aerolínea”, después de que la usuaria pidió que las autoridades rusas tuvieran en cuenta la situación de los cubanos en ese país, que calificó de “triste”.

Otro internauta escribió que “la situación pasa de lo triste a la falta de respeto, a los cubanos que se sigan jodiendo, ni la embajada de Cuba aquí les interesa, ni mucho menos a Rusia”.

“No sé qué cubano después de estar aquí, sin trabajo por toda esta situación va tener dinero para pagar ese pasaje y hay personas q necesitan regresar y no van a poder, nadie ha tomado en serio lo que le está pasando a muchos cubanos, que sin tener la intención de estar aquí se han quedado atrapados y esta es una situación inusual, no había pasado antes una situación así en el mundo, no me digan más "hay q afrontar las consecuencias de las decisiones" todos hemos salido de Cuba por muchas razones ,esta no es la manera de ayudar”, opina un tercer usuario.

En otro momento, el Consulado de Cuba en Rusia justificó su decisión de no asegurar un vuelo para los ciudadanos cubanos en el país euroasiático, con los efectos del embargo de EE.UU. contra el régimen y la falta de recursos que presenta la isla en estos momentos para asumir este viaje.

El gobierno de Rusia había anunciado en marzo pasado que enviaría un avión de la compañía aérea Azur Air a finales de mes desde Moscú hacia América Latina, concretamente a Cuba y Perú, para recoger a los nacionales que han quedado varados en esos países por la pandemia de coronavirus.

Dentro de Cuba, más de 100 ciudadanos rusos han solicitado ayuda para regresar a sus hogares tras el cierre de fronteras decretado por las autoridades en la Isla.

"Siguen llegando solicitudes de ciudadanos en el extranjero que se encuentran en una situación difícil, tenemos más de 100 peticiones solo de Cuba, de donde las personas, muchas de las cuales ya han perdido su trabajo en Rusia, no pueden regresar", dijo hace unos días, Ana Kuznetsova, defensora del Menor de Rusia, a través de un comunicado.

Rusia es el tercer país del mundo, después de EE.UU. y Brasil, con mayor cantidad de casos confirmados de coronavirus, al reportar 405.843 contagios hasta este domingo, de acuerdo con los datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins. No obstante, el total de fallecidos es de 4.693, una cifra significativamente menor que las registradas en otras naciones con cantidades semejantes o inferiores de personas infectadas por el brote.