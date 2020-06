Las últimas palabras de George Floy vuelan en el cielo gracias a un artista norteamericano

El artista estadounidense Jammie Holmes inmortalizó los gritos del afroamericano George Floyd, quien murió tras ser detenido violentamente por un policía de Minneapolis y cuyo deceso provocó manifestaciones en varias ciudades y estados en contra del racismo.

Durante el fin de semana, pancartas con las frases "Por favor, no puedo respirar", "Me van a matar", "Me duele el estómago", "Me duele el cuello" y "Todo duele" se pudieron ver en los cielos de Detroit, Nueva York, Los Ángeles, Miami y Dallas, contó en su portal web CNN.

"Nuestras madres nos están enterrando demasiado pronto", dijo Holmes en un comunicado de prensa donde mencionó que su proyectó se inspiró en la necesidad de hacer comprender "que lo que le sucedió a George Floyd está sucediendo en todo Estados Unidos".

Holmes colgó las imágenes Instagram, que conectaron esas cinco ciudades de Estados Unidos "para apoyar a Minneapolis en una protesta nacional contra la brutalidad policial dentro", escribió.

Natural de Thibodaux, Louisiana, Jammie Holmes es conocido por desarrollar la técnica de la pintura y a menudo su arte refleja la vida de las comunidades afrodescendientes en el sur de Estados Unidos. La pobreza o el racismo que sufre esta comunidad se muestra a través de sus pinturas, a la vez que el propio creador reconoce que en múltiples ocasiones él también ha sido víctima del abuso policial.

La muerte de George Floyd provocó que la comunidad afroamericana se movilizara en diferentes puntos de la geografía de Estados Unidos. Los casos más extremos han terminado en violencia y vandalismo de comercios y locales, así como reforzamiento policial de la Casa Blanca y el uso de la Guardia Nacional para dispersar las manifestaciones.

Sobre el tema, el propio presidente Trump amenazó con desplegar tropas militares en todo el país si las protestas violentas continuaban.

"Estoy movilizando todos los recursos federales disponibles, civiles y militares, para detener los disturbios y los saqueos, poner fin a la destrucción y los incendios provocados, y proteger los derechos de los estadounidenses respetuosos de la ley", dijo el mandatario.

Por su parte, las manifestaciones más pacíficas muestran a policías de ciudades como Nueva York y Nueva Jersey arrodillados junto a las personas que se reunieron para pedir justicia e igualdad racial.